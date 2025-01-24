Ф'юрі відпочиває з сім'єю в Парижі після того як Усик відправив його на пенсію

Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/matchroomboxing

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі насолоджується пенсією. Боксер почав проводити більше часу з сім'єю.

Дружина Ф'юрі Періс показала, як вони всією сім'єю їздили в "Діснейленд".

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Зазначимо, що Ф'юрі завершив кар'єру після того, як програв два бої українцю Олександру Усику.

Сім'я Ф'юрі в "Діснейленді". Фото: instagram.com/parisfury1

Фюрі відпочиває на пенсії

Тайсон разом зі своєю великою родиною вирушили до Парижа, де відвідали "Діснейленд".

Також Ф'юрі зводив рідних на Ейфелеву вежу, на фото з якої було видно весь Париж.

Сім'я Ф'юрі під Ейфелевою вежею. Фото: instagram.com/parisfury1

Сім'я Ф'юрі під Ейфелевою вежею. Фото: instagram.com/parisfury1

Тайсон і Періс Ф'юрі на Ейфелевій вежі. Фото:instagram.com/parisfury1

Цікаво, що Тайсон, якому не потрібно стежити за режимом, і його сім'я виглядають дуже задоволеними. Поки складно уявити, що Ф'юрі повернеться в бокс заради бою з Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що за свою кар'єру Ф'юрі виграв 34 бої, 24 достроково, двічі програв і один поєдинок завершився нічиєю. Єдині поразки йому завдав Усик.

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