Ф'юрі відпочиває з сім'єю в Парижі після того як Усик відправив його на пенсію

Ф'юрі показав, чим займається на пенсії — фото
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі насолоджується пенсією. Боксер почав проводити більше часу з сім'єю.
Дружина Ф'юрі Періс показала, як вони всією сім'єю їздили в "Діснейленд".
Зазначимо, що Ф'юрі завершив кар'єру після того, як програв два бої українцю Олександру Усику.
Фюрі відпочиває на пенсії
Тайсон разом зі своєю великою родиною вирушили до Парижа, де відвідали "Діснейленд".
Також Ф'юрі зводив рідних на Ейфелеву вежу, на фото з якої було видно весь Париж.
Цікаво, що Тайсон, якому не потрібно стежити за режимом, і його сім'я виглядають дуже задоволеними. Поки складно уявити, що Ф'юрі повернеться в бокс заради бою з Ентоні Джошуа.
Зазначимо, що за свою кар'єру Ф'юрі виграв 34 бої, 24 достроково, двічі програв і один поєдинок завершився нічиєю. Єдині поразки йому завдав Усик.
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