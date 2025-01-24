Фьюри отдыхает с семьей в Париже после того как Усик отправил его на пенсию

Фьюри показал, чем занимается на пенсии — фото
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри наслаждается пенсией. Боксер начал проводить больше времени с семьей.
Жена Фьюри Пэрис показала, как они всей семьей ездили в "Диснейленд".
Отметим, что Фьюри завершил карьеру после того, как проиграл два боя украинцу Александру Усику.
Фюри отдыхает на пенсии
Тайсон вместе со своей большой семьей отправились в Париж, где посетили "Диснейленд".
Также Фьюри сводил родных на Эйфелевую башню, на фото с которой было видно весь Париж.
Интересно, что Тайсон, которому не нужно следить за режимом, и его семья выглядят очень довольными. Пока сложно представить, что Фьюри вернется в бокс ради боя с Энтони Джошуа.
Отметим, что за свою карьеру Фьюри выиграл 34 боя, 24 досрочно, дважды проиграл и один поединок завершился ничьей. Единственные поражения ему нанес Усик.
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