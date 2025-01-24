Фьюри отдыхает с семьей в Париже после того как Усик отправил его на пенсию

Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/matchroomboxing

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри наслаждается пенсией. Боксер начал проводить больше времени с семьей.

Жена Фьюри Пэрис показала, как они всей семьей ездили в "Диснейленд".

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Отметим, что Фьюри завершил карьеру после того, как проиграл два боя украинцу Александру Усику.

Семья Фьюри в "Диснейленде". Фото: instagram.com/parisfury1

Фюри отдыхает на пенсии

Тайсон вместе со своей большой семьей отправились в Париж, где посетили "Диснейленд".

Также Фьюри сводил родных на Эйфелевую башню, на фото с которой было видно весь Париж.

Семья Фьюри под Эйфелевой башней. Фото: instagram.com/parisfury1

Семья Фьюри под Эйфелевой башней. Фото: instagram.com/parisfury1

Тайсон и Пэрис Фьюри на Эйфелевой башне. Фото: instagram.com/parisfury1

Интересно, что Тайсон, которому не нужно следить за режимом, и его семья выглядят очень довольными. Пока сложно представить, что Фьюри вернется в бокс ради боя с Энтони Джошуа.

Отметим, что за свою карьеру Фьюри выиграл 34 боя, 24 досрочно, дважды проиграл и один поединок завершился ничьей. Единственные поражения ему нанес Усик.

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