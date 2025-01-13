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Тайсон Фьюри снова завершил карьеру — что известно

13 января 2025 17:15
Алексей Паламарчук - Редактор
Тайсон Фьюри завершил карьеру боксера и попрощался с фанатами
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

Находясь в Великобритании Тайсон Фьюри сделал очень громкое заявление. Бывший чемпион в очередной раз завершил карьеру.

Свое заявление Фьюри опубликовал в соцсети X.

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А фоне слухов о готовящемся на лето супербое против Энтони Джошуа Фьюри вышел на связь и беззаботно, как он это хорошо умеет, попрощался со всеми фанатами.

"Всем привет! Хочу коротко сообщить о своем уходе из бокса. Это был потрясающий опыт, и я наслаждался каждой минутой. Завершу словами: Дик Турпин носил маску. Да благословит вас Бог, до встречи на другой стороне", — заявил Фьюри.

Отметим, что Фьюри объявил о завершении карьеры после того, как потерпел два поражения решением судей от украинца Александра Усика.

Также важно отметить, что Фьюри уже много раз завершал карьеру. Наиболее известные случаи были после боя с Владимиром Кличко и перед первым поединком с Усиком. Каждый раз боксер возвращался ради больших гонораров.

В профессиональном боксе Фьюри выиграл 34 боя, 24 нокаутами, два поединка проиграл и еще один завершился ничьей. После поединка с Кличко и до боя с Усиком именно Тайсон считался сильнейшим супертяжеловесом в мире.

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бокс Тайсон Фьюри супертяжелый вес профессиональный бокс боксер

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