Тайсон Фьюри завершил карьеру боксера и попрощался с фанатами

Тайсон Фьюри снова завершил карьеру — что известно
Находясь в Великобритании Тайсон Фьюри сделал очень громкое заявление. Бывший чемпион в очередной раз завершил карьеру.
Свое заявление Фьюри опубликовал в соцсети X.
‼️ Tyson Fury has announced that he's now RETIRING from boxing at age 36 following his defeats to Oleksandr Usyk…— Ring Magazine (@ringmagazine) January 13, 2025
[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/kv1emyKtjV
Фьюри завершил карьеру профессионального боксера
А фоне слухов о готовящемся на лето супербое против Энтони Джошуа Фьюри вышел на связь и беззаботно, как он это хорошо умеет, попрощался со всеми фанатами.
"Всем привет! Хочу коротко сообщить о своем уходе из бокса. Это был потрясающий опыт, и я наслаждался каждой минутой. Завершу словами: Дик Турпин носил маску. Да благословит вас Бог, до встречи на другой стороне", — заявил Фьюри.
Отметим, что Фьюри объявил о завершении карьеры после того, как потерпел два поражения решением судей от украинца Александра Усика.
Также важно отметить, что Фьюри уже много раз завершал карьеру. Наиболее известные случаи были после боя с Владимиром Кличко и перед первым поединком с Усиком. Каждый раз боксер возвращался ради больших гонораров.
В профессиональном боксе Фьюри выиграл 34 боя, 24 нокаутами, два поединка проиграл и еще один завершился ничьей. После поединка с Кличко и до боя с Усиком именно Тайсон считался сильнейшим супертяжеловесом в мире.
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