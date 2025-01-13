Тайсон Фьюри завершил карьеру боксера и попрощался с фанатами

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Находясь в Великобритании Тайсон Фьюри сделал очень громкое заявление. Бывший чемпион в очередной раз завершил карьеру.

Свое заявление Фьюри опубликовал в соцсети X.

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‼️ Tyson Fury has announced that he's now RETIRING from boxing at age 36 following his defeats to Oleksandr Usyk…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/kv1emyKtjV — Ring Magazine (@ringmagazine) January 13, 2025

Фьюри завершил карьеру профессионального боксера

А фоне слухов о готовящемся на лето супербое против Энтони Джошуа Фьюри вышел на связь и беззаботно, как он это хорошо умеет, попрощался со всеми фанатами.

"Всем привет! Хочу коротко сообщить о своем уходе из бокса. Это был потрясающий опыт, и я наслаждался каждой минутой. Завершу словами: Дик Турпин носил маску. Да благословит вас Бог, до встречи на другой стороне", — заявил Фьюри.

Отметим, что Фьюри объявил о завершении карьеры после того, как потерпел два поражения решением судей от украинца Александра Усика.

Также важно отметить, что Фьюри уже много раз завершал карьеру. Наиболее известные случаи были после боя с Владимиром Кличко и перед первым поединком с Усиком. Каждый раз боксер возвращался ради больших гонораров.

В профессиональном боксе Фьюри выиграл 34 боя, 24 нокаутами, два поединка проиграл и еще один завершился ничьей. После поединка с Кличко и до боя с Усиком именно Тайсон считался сильнейшим супертяжеловесом в мире.

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