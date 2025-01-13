Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру боксера і попрощався з фанатами

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Перебуваючи у Великій Британії, Тайсон Ф'юрі зробив дуже гучну заяву. Колишній чемпіон в чергове завершив кар'єру.

Свою заяву Ф'юрі опублікував у соцмережі X.

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‼️ Tyson Fury has announced that he's now RETIRING from boxing at age 36 following his defeats to Oleksandr Usyk…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/kv1emyKtjV — Ring Magazine (@ringmagazine) January 13, 2025

Ф'юрі завершив кар'єру професійного боксера

На тлі чуток про запланований на літо супербій проти Ентоні Джошуа Ф'юрі вийшов на зв'язок і безтурботно, як він це вміє, попрощався з фанатами.

"Привіт усім! Хочу коротко повідомити про свій вихід із боксу. Це був неймовірний досвід, і я насолоджувався кожною хвилиною. Завершу словами: Дік Турпін носив маску. Нехай вас благословить Бог, до зустрічі на іншому боці", — заявив Ф'юрі.

Зазначимо, що Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як двічі програв рішенням суддів українцеві Олександру Усику.

Також важливо зазначити, що Ф'юрі неодноразово оголошував про завершення кар'єри. Найвідоміші випадки були після бою з Володимиром Кличком і перед першим поєдинком з Усиком. Кожного разу боксер повертався заради великих гонорарів.

У професійному боксі Ф'юрі виграв 34 бої, 24 з яких нокаутами, два поєдинки програв і ще один завершив унічию. Після бою з Кличком і до поєдинку з Усиком саме Тайсон вважався найсильнішим супертяжем світу.

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