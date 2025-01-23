Кличко відповів на питання про повернення у бокс — ексклюзив Новини.LIVE

Володимир Кличко відповів, чи повернеться на ринг
В українському спорті останнім часом періодично звучить сенсаційна новина. Вона пов'язана з одним із легендарних українських боксерів.
Володимир Кличко під час Українського сніданку в межах економічного форуму в Давосі відповів на чутки щодо його можливого повернення на професійний ринг, повідомляє портал Новини.LIVE.
Чутки щодо повернення Кличка у бокс ходять вже давно. І в останні місяці навіть почали "обростати" деталями.
Що сказав Володимир Кличко
Під час розмови з кореспондентом Новини.LIVE Володимир Кличко сказав наступне:
"Немає сенсу коментувати... Не цікаво".
На фоні цієї заяви не зникають чутки, що Кличко справді може повернутися у професійний ринг. Зокрема, про це нещодавно говорив відомий промоутер Том Лоффлер.
Справа в тому, що український боксер може повернутись у бокс, щоб встановити новий рекорд та перевершити досягнення Джорджа Формана, ставши найбільш віковим чемпіоном світу.
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