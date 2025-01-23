Кличко відповів на питання про повернення у бокс — ексклюзив Новини.LIVE

Український боксер Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

В українському спорті останнім часом періодично звучить сенсаційна новина. Вона пов'язана з одним із легендарних українських боксерів.

Володимир Кличко під час Українського сніданку в межах економічного форуму в Давосі відповів на чутки щодо його можливого повернення на професійний ринг, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що сказав Володимир Кличко

Під час розмови з кореспондентом Новини.LIVE Володимир Кличко сказав наступне:

"Немає сенсу коментувати... Не цікаво".

На фоні цієї заяви не зникають чутки, що Кличко справді може повернутися у професійний ринг. Зокрема, про це нещодавно говорив відомий промоутер Том Лоффлер.

Справа в тому, що український боксер може повернутись у бокс, щоб встановити новий рекорд та перевершити досягнення Джорджа Формана, ставши найбільш віковим чемпіоном світу.

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