Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс — эксклюзив Новини.LIVE

Украинский боксер Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

В украинском спорте в последнее время периодически звучит сенсационная новость. Она связана с одним из легендарных украинских боксеров.

Владимир Кличко во время Украинского завтрака в рамках экономического форума в Давосе ответил на слухи относительно его возможного возвращения на профессиональный ринг, сообщает портал Новини.LIVE.

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Слухи относительно возвращения Кличко в бокс ходят уже давно. И в последние месяцы даже начали "обрастать" деталями.

Что сказал Владимир Кличко

Во время разговора с корреспондентом Новини.LIVE Владимир Кличко сказал следующее:

"Нет смысла комментировать... Не интересно".

На фоне этого заявления не исчезают слухи, что Кличко действительно может вернуться в профессиональный ринг. В частности, об этом недавно говорил известный промоутер Том Лоффлер.

Дело в том, что украинский боксер может вернуться в бокс, чтобы установить новый рекорд и превзойти достижение Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира.

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