Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс — эксклюзив Новини.LIVE

Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг
В украинском спорте в последнее время периодически звучит сенсационная новость. Она связана с одним из легендарных украинских боксеров.
Владимир Кличко во время Украинского завтрака в рамках экономического форума в Давосе ответил на слухи относительно его возможного возвращения на профессиональный ринг, сообщает портал Новини.LIVE.
Слухи относительно возвращения Кличко в бокс ходят уже давно. И в последние месяцы даже начали "обрастать" деталями.
Что сказал Владимир Кличко
Во время разговора с корреспондентом Новини.LIVE Владимир Кличко сказал следующее:
"Нет смысла комментировать... Не интересно".
На фоне этого заявления не исчезают слухи, что Кличко действительно может вернуться в профессиональный ринг. В частности, об этом недавно говорил известный промоутер Том Лоффлер.
Дело в том, что украинский боксер может вернуться в бокс, чтобы установить новый рекорд и превзойти достижение Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира.
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