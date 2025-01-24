Попов и Зубков станут игроками Трабзонспора до конца января

Денис Попов на сборе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Турецкий "Трабзонспор" не удовлетворил трансферные амбиции подписанием Даниила Сикана. Главный тренер Шенол Гюнеш ждет в команде еще двух футболистов сборной Украины.

Денис Попов и Александр Зубков тоже могут перейти в "Трабзонспор", сообщает Fotomac.

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"Трабзонспор" продолжит собирать в составе украинскую диаспору. В команде уже играют капитан молодежной сборной Украины Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан, за которого турецкий клуб заплатил "Шахтеру" 6 млн евро. Однако амбиции "бордово-синих" простираются гораздо дальше.

Денис Попов работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансферы Попова и Зубкова

Изначально было известно, что Шенол Гюнеш хочет пригласить из "Шахтера" не Даниила Сикана, а Александра Зубкова. Оказалось, что турецкий клуб интересуют трансферы обоих футболистов.

"Трабзонспор" ведет переговоры с "горняками" по поводу перехода 28-летнего Александра Зубкова. Контракт одного из лидеров донецкой команды истекает в 2027 году, и "Шахтер" не собирается отдавать игрока за бесценок.

Александр Зубков во время матча с "Брестом". Фото: пресс-служба "Шахтера"

С переходом Дениса Попова все может сложиться гораздо проще. Через пять месяцев у футболиста завершится соглашение с "Динамо". Киевский клуб будет вынужден продать игрока уже сейчас, чтобы не потерять его бесплатно.

Не известно, какие условия предложили турки "Шахтеру" и "Динамо". Однако руководство "Трабзонспора" демонстрирует решительность в переговорах по Зубкову и Попову.

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