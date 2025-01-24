Японець Кобаяші встановив рекорд у стрибках з трампліну — нові деталі

Японський стрибун Рьою Кобаяші. Фото: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Феноменальні спортивні рекорди досить часто встановлюються не тільки на офіційних змаганнях. Буває, що це відбувається під час показових стартів.

Олімпійський чемпіон Рьою Кобаяші побив світовий рекорд у стрибках з трампліна, повідомляє FIS.

Читайте також:

Він не буде зарахований офіційно. Але ще раз доводить, що рекорди у будь-якому виді спорту — це тимчасове поняття.

291 METRÓW - NOWY REKORD ŚWIATA 🚨



Ryoyu Kobayashi właśnie ustanowił nowy rekord świata w długości lotu narciarskiego! ⛷️ Wielkie gratulacje! pic.twitter.com/rcnKvVTRkj — Red Bull Polska (@redbullpolska) April 24, 2024

Рекорд Кобаяші

Рекорд японця був встановлений на ісландському гірськолижному курорті на горі Лідарфьятль, куди його запросила компанія Red Bull.

Він стрибнув на 291 метр, тим самим перевершивши рекорд австрійця Штефана Крафта на 38,5 метрів.

Це було не офіційне змагання, тому умови проведення стрибків відрізнялися. Рекорд японця не був офіційно зафіксованим.

Нагадаємо, два важливих гравця збірної України можуть перейти до "Трабзонспору".

Дружина Олександра Усика опублікувала фото з чоловіком з лікарні, вже відомо що сталося.

Англійський "Ліверпуль" знайшов гравця, який замінить Мохамеда Салаха.