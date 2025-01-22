Михайлюк провів яскравий матч за Юту та встановив рекорд

Cвятослав Михайлюк (захищає кільце) під час матчу. Фото: Stephen Lew-Imagn Images

В НБА продовжується регулярний сезон, фаворити вже визначені. Приємно, що не на останніх ролях у лізі знаходиться українець.

Український баскетболіст "Юти Джаз" Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд сезону в черговому матчі НБА, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як зіграв Михайлюк

Святослав Михайлюк набрав 19 очок у матчі проти "Нового Орлеана". Він вийшов у стартовій п'ятірці та зіграв 26 хвилин.

Михайлюк влучив 3 з 4 двоочкових, 4 з 10 триочкових та 1 з 1 штрафних.

"Юта" у підсумку програла "Пеліканс" із рахунком 119:123.

Попереднім рекордом Михайлюка були 18 очок проти "Портленда, матч відбувся 26 грудня 2024 року.

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