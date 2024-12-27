Святослав Михайлюк повторив рекорд сезону у матчі НБА Юта — Портленд

Святослав Михайлюк. Фото: USA TODAY Sports via Reuters

У рамках регулярного чемпіонату НБА "Юта" зіграла проти "Портленду". У складі "Джазз" у стартовій п'ятірці вийшов український захисник Святослав Михайлюк.

У цій грі 27-річний український баскетболіст повторив рекорд результативності цього сезону, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як зіграв Михайлюк

"Юта" в цьому матчі вела в рахунку більшу частину часу, але через погану четверту чверть програла з рахунком 120:122.

Михайлюк вийшов у старті та провів на майданчику 19 хвилин.

За відведений час Святослав набрав 18 очок завдяки триочковим кидкам. Українець реалізував шість дальніх кидків з 12, показавши точність у 50%.

Також Михайлюк зробив три підбирання, три результативні передачі, одне перехоплення та допустив дві втрати.

У поточному сезоні Михайлюк у середньому за 16,8 хвилин на майданчику він набирає 8,6 очка, робить 1,6 передачі та 1,4 підбирання.

Зазначимо, що влітку Михайлюк перейшов до "Юти" з "Бостона", з яким минулого сезону став чемпіоном НБА.

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