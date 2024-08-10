Михайлюк змінив Бостон на Юту — залишився в НБА ще на рік

Святослав Михайлюк у матчі "Бостона" проти "Вашингтону". Фото: NBA.com

Лідер збірної України Святослав Михайлюк ще на рік гарантовано залишається в НБА. При цьому довелося змінити команду.

Український атакувальний захисник перейшов з "Бостона", з яким став чемпіоном НБА, до "Юти", повідомив інсайдер Едріан Войнаровскі.

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Free agent F Svi Mykhailiuk has agreed on a four-year, $15 million deal with the Utah Jazz, agent Michael Lelchitski of @SIGSports tells ESPN. He played 41 games for the NBA champion Boston Celtics last season. pic.twitter.com/kfUMaN9nM8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2024

Михайлюк змінив чемпіона на аутсайдера

За інформацією джерела, Михайлюк підписав чотирирічний контракт з "Ютою". За цей період українець отримає 15 млн доларів.

При цьому журналіст Тоні Джонс уточнив, що в Михайлюка всього один рік гарантованого контракту та ще три роки за опцією клубу. Починаючи з літа 2025 року "Юта" кожен рік до закінчення контракту сама вирішуватиме, чи потрібно їм залишати українця. Цей пункт в контракті допоможе клубу відмовитись від Святослава без додаткових виплат.

Через цей контракт Михайлюк гарантовано отримає 3,5 млн доларів, а ще 11,5 млн доларів залишаються під питанням.

У "Юті" Михайлюк не буде гравцем стартової п’ятірки та отримає роль гравця ротації.

Більшу кількість ігрового часу Михайлюку може дати мала кількість шутерів в команді. Наразі Святослав є єдиним в задній лінії.

Михайлюк в минулому сезоні у "Бостоні" відіграв 49 матчів. Також гравець виступав за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нікс" та "Шарлотт".

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