Михайлюк виявився другим українцем, який став чемпіоном НБА

Михайлюк став унікальним рекордсменом в історії українського баскетболу — що відомо
Баскетбольний клуб "Бостон Селтікс" тріумфально виграв фінальну серію у "Даллас Маверікс". Українець Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА.
Універсальний баскетболіст встиг вийти на майданчик у вирішальному поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.
Фінальна серія НБА між Бостоном та Далласом завершилася переконливою домашньою перемогою "Селтікс" з рахунком 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21). Команда 27-річного Михайлюка виграла вирішальну серію з рахунком 4:1 та здобула чемпіонський титул.
Досягнення Михайлюка
Український баскетболіст у вирішальному матчі встиг провести на майданчику хвилину, за яку зробив один підбір. Він зробив внесок у чемпіонський титул, який став для "Бостон Селтікс" першим за останні 16 років. Загалом ця команда виграла вже 18 трофеїв в історії. Це абсолютний рекорд НБА.
Це перший чемпіонський титул для Михайлюка, який став другим українським баскетболістом, який став чемпіоном НБА. Раніше це досягнення вдавалося лише Станіславу Медведенку. Він двічі був чемпіоном у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" (2001, 2002).
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