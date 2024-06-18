Михайлюк виявився другим українцем, який став чемпіоном НБА

Святослав Михайлюк на розминці. Фото: instagram.com/sviat_10/

Баскетбольний клуб "Бостон Селтікс" тріумфально виграв фінальну серію у "Даллас Маверікс". Українець Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА.

Універсальний баскетболіст встиг вийти на майданчик у вирішальному поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Фінальна серія НБА між Бостоном та Далласом завершилася переконливою домашньою перемогою "Селтікс" з рахунком 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21). Команда 27-річного Михайлюка виграла вирішальну серію з рахунком 4:1 та здобула чемпіонський титул.

Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА Фото: instagram.com/sviat_10/

Досягнення Михайлюка

Український баскетболіст у вирішальному матчі встиг провести на майданчику хвилину, за яку зробив один підбір. Він зробив внесок у чемпіонський титул, який став для "Бостон Селтікс" першим за останні 16 років. Загалом ця команда виграла вже 18 трофеїв в історії. Це абсолютний рекорд НБА.

Святослав Михайлюк закидає м'яч у кошик. Фото: instagram.com/sviat_10/

Це перший чемпіонський титул для Михайлюка, який став другим українським баскетболістом, який став чемпіоном НБА. Раніше це досягнення вдавалося лише Станіславу Медведенку. Він двічі був чемпіоном у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" (2001, 2002).

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото.

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії.

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Роналду посварився з головним тренером збірної Португалії через курйозну заборону.