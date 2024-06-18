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Михайлюк став унікальним рекордсменом в історії українського баскетболу — що відомо

18 червня 2024 12:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Михайлюк виявився другим українцем, який став чемпіоном НБА
Святослав Михайлюк на розминці. Фото: instagram.com/sviat_10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Баскетбольний клуб "Бостон Селтікс" тріумфально виграв фінальну серію у "Даллас Маверікс". Українець Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА.

Універсальний баскетболіст встиг вийти на майданчик у вирішальному поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Фінальна серія НБА між Бостоном та Далласом завершилася переконливою домашньою перемогою "Селтікс" з рахунком 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21). Команда 27-річного Михайлюка виграла вирішальну серію з рахунком 4:1 та здобула чемпіонський титул.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА Фото: instagram.com/sviat_10/

Досягнення Михайлюка

Український баскетболіст у вирішальному матчі встиг провести на майданчику хвилину, за яку зробив один підбір. Він зробив внесок у чемпіонський титул, який став для "Бостон Селтікс" першим за останні 16 років. Загалом ця команда виграла вже 18 трофеїв в історії. Це абсолютний рекорд НБА.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк закидає м'яч у кошик. Фото: instagram.com/sviat_10/

Це перший чемпіонський титул для Михайлюка, який став другим українським баскетболістом, який став чемпіоном НБА. Раніше це досягнення вдавалося лише Станіславу Медведенку. Він двічі був чемпіоном у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" (2001, 2002).

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Святослав Михайлюк
Баскетбол
НБА
Бостон Селтікс
спорт

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