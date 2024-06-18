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Михайлюк стал уникальным рекордсменом в истории украинского баскетбола — что известно

18 июня 2024 12:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Михайлюк оказался вторым украинцем, который стал чемпионом НБА
Святослав Михайлюк на разминке. Фото: instagram.com/sviat_10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Баскетбольный клуб "Бостон Селтикс" триумфально выиграл финальную серию у "Даллас Маверикс". Украинец Святослав Михайлюк стал чемпионом НБА. 

Универсальный баскетболист успел выйти на площадку в решающем поединке, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Финальная серия НБА между Бостоном и Далласом завершилась убедительной домашней победой "Селтикс" со счетом 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21). Команда 27-летнего Михайлюка выиграла решающую серию со счетом 4:1 и завоевала чемпионский титул. 

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк стал чемпионом НБА. Фото: instagram.com/sviat_10/

Достижение Михайлюка 

Украинский баскетболист в решающем матче успел провести на площадке минуту, за которую сделал один подбор. Он внес вклад в чемпионский титул, который стал для "Бостон Селтикс" первым за последние 16 лет. В общей сложности эта команда выиграла уже 18 трофеев в истории. Это абсолютный рекорд НБА. 

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк забрасывает мяч в корзину. Фото: instagram.com/sviat_10/

Это первый чемпионский титул для Михайлюка, который стал вторым украинским баскетболистом, ставшим чемпионом НБА. Раньше это достижение удавалось только Станиславу Медведенко. Он дважды был чемпионом в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" (2001, 2002). 

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Святослав Михайлюк
Баскетбол
НБА
Бостон Сэлтикс
спорт

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