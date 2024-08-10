Михайлюк сменил Бостон на Юту - остался в НБА еще на год

Святослав Михайлюк в матче "Бостона" против "Вашингтона". Фото: NBA.com

Лидер сборной Украины Святослав Михайлюк еще на год гарантированно остается в НБА. При этом пришлось сменить команду.

Украинский атакующий защитник перешел из "Бостона", с которым стал чемпионом НБА, в "Юту", сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

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Бесплатный agent F Svi Mykhailiuk был подключен к четырем годам, $15 млн. предприниматель с Utah Jazz, agent Michael Lelchitski @SIGSports тэль ESPN. Играли 41 игры для NBA импульс Boston Celtics последние сезоны. pic.twitter.com/kfUMaN9nM8 – Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2024

Михайлюк сменил чемпиона на аутсайдера

По информации источника, Михайлюк подписал четырехлетний контракт с "Ютой". За этот период украинец получит 15 млн долларов.

При этом журналист Тони Джонс уточнил, что у Михайлюка всего один год гарантированного контракта и три года по опции клуба. Начиная с лета 2025 года, "Юта" каждый год до окончания контракта сама будет решать, нужно ли им продлевать украинца. Этот пункт в контракте поможет клубу отказаться от Святослава без дополнительных выплат.

Из-за этого контракта Михайлюк гарантированно получит 3,5 млн долларов, а еще 11,5 млн долларов остаются под вопросом.

В "Юте" Михайлюк не будет игроком стартовой пятерки и получит роль ротации.

Большее количество игрового времени Михайлюку может дать небольшое количество шутеров в команде. В настоящее время Святослав единственный в задней линии.

Михайлюк в прошлом сезоне за "Бостон" отыграл 49 матчей. Также игрок выступал за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Никс" и "Шарлотт".

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