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Михайлюк сменил команду в НБА — с чемпионов в аутсайдеры

10 августа 2024 10:30
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Михайлюк сменил Бостон на Юту - остался в НБА еще на год
Святослав Михайлюк в матче "Бостона" против "Вашингтона". Фото: NBA.com
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Лидер сборной Украины Святослав Михайлюк еще на год гарантированно остается в НБА. При этом пришлось сменить команду.

Украинский атакующий защитник перешел из "Бостона", с которым стал чемпионом НБА, в "Юту", сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

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По информации источника, Михайлюк подписал четырехлетний контракт с "Ютой". За этот период украинец получит 15 млн долларов.

При этом журналист Тони Джонс уточнил, что у Михайлюка всего один год гарантированного контракта и три года по опции клуба. Начиная с лета 2025 года, "Юта" каждый год до окончания контракта сама будет решать, нужно ли им продлевать украинца. Этот пункт в контракте поможет клубу отказаться от Святослава без дополнительных выплат.

Из-за этого контракта Михайлюк гарантированно получит 3,5 млн долларов, а еще 11,5 млн долларов остаются под вопросом.

В "Юте" Михайлюк не будет игроком стартовой пятерки и получит роль ротации.

Большее количество игрового времени Михайлюку может дать небольшое количество шутеров в команде. В настоящее время Святослав единственный в задней линии.

Михайлюк в прошлом сезоне за "Бостон" отыграл 49 матчей. Также игрок выступал за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Никс" и "Шарлотт".

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