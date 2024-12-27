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Украинец Михайлюк сделал рекорд результативности в НБА — видео

27 декабря 2024 12:21
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Святослав Михайлюк повторил рекорд сезона в матче НБА Юта — Портленд
Святослав Михайлюк. Фото: USA TODAY Sports via Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В рамках регулярного чемпионата НБА "Юта" сыграла против "Портленда". В составе "Джазз" в стартовой пятерке вышел украинский защитник Святослав Михайлюк.

В этой игре 27-летний украинский баскетболист повторил рекорд результативности в текущем сезоне, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как сыграл Михайлюк

"Юта" в прошедшем матче вела в счете большую часть времени, но из-за плохой четвертой четверти проиграла со счетом 120:122.

Михайлюк вышел в старте и провел на площадке 19 минут.

За отведенное время Святослав набрал 18 очков благодаря трехочковым броскам. Украинец реализовал шесть дальних бросков из 12, показав точность в 50%.

Также Михайлюк сделал три подбора, три результативные передачи, один перехват и допустил две потери.

В текущем сезоне Михайлюк в среднем за 16,8 минут на площадке он набирает 8,6 очка, делает 1,6 передачи и 1,4 подбора.

Отметим, что летом Михайлюк перешел в "Юту" из "Бостона", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом НБА.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сфотографировался со своим новорожденным внуком.

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Святослав Михайлюк Баскетбол НБА украинские легионеры (баскетбол) Юта Джаз

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