Михайлюк провел яркий матч за Юту и установил рекорд

Святослав Михайлюк (защищает кольцо) во время матча. Фото: Stephen Lew-Imagn Images

В НБА продолжается регулярный сезон, фавориты уже определены. Приятно, что не на последних ролях в лиге находится украинец.

Украинский баскетболист "Юты Джаз" Святослав Михайлюк установил личный рекорд сезона в очередном матче НБА, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как сыграл Михайлюк

Святослав Михайлюк набрал 19 очков в матче против "Нового Орлеана". Он вышел в стартовой пятерке и сыграл 26 минут.

Михайлюк попал 3 из 4 двухочковых, 4 из 10 трехочковых и 1 из 1 штрафных.

"Юта" в итоге проиграла "Пеликанс" со счетом 119:123.

Предыдущим рекордом Михайлюка были 18 очков против "Портленда", матч состоялся 26 декабря 2024 года.

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