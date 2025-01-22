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Украинец Михайлюк сыграл лучший матч в сезоне НБА — видео

22 января 2025 14:26
Александр Ильющенков - Редактор
Михайлюк провел яркий матч за Юту и установил рекорд
Святослав Михайлюк (защищает кольцо) во время матча. Фото: Stephen Lew-Imagn Images
Александр Ильющенков - Редактор

В НБА продолжается регулярный сезон, фавориты уже определены. Приятно, что не на последних ролях в лиге находится украинец.

Украинский баскетболист "Юты Джаз" Святослав Михайлюк установил личный рекорд сезона в очередном матче НБА, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как сыграл Михайлюк

Святослав Михайлюк набрал 19 очков в матче против "Нового Орлеана". Он вышел в стартовой пятерке и сыграл 26 минут.

Михайлюк попал 3 из 4 двухочковых, 4 из 10 трехочковых и 1 из 1 штрафных.

"Юта" в итоге проиграла "Пеликанс" со счетом 119:123.

Предыдущим рекордом Михайлюка были 18 очков против "Портленда", матч состоялся 26 декабря 2024 года.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал успешный матч "Динамо" в Турции.

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спорт Святослав Михайлюк Баскетбол НБА Юта Джаз

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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