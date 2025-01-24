Японец Кобаяши установил рекорд в прыжках с трамплина — новые детали

Этого не повторить — японец на лыжах шокировал мир своим рекордом
Феноменальные спортивные рекорды довольно часто устанавливаются не только на официальных соревнованиях. Бывает, что это происходит во время показательных стартов.
Олимпийский чемпион Рёю Кобаяши побил мировой рекорд в прыжках с трамплина, сообщает FIS.
Он не будет засчитан официально. Но еще раз доказывает, что рекорды в любом виде спорта — это временное понятие.
291 METRÓW - NOWY REKORD ŚWIATA 🚨— Red Bull Polska (@redbullpolska) апрель 24, 2024
Ryoyu Kobayashi właśnie ustanowił nowy rekord świata w długości lotu narciarskiego! ⛷️ Wielkie gratulacje! pic.twitter.com/rcnKvVTRkj
Рекорд Кобаяши
Рекорд японца был установлен на исландском горнолыжном курорте на горе Лидарфьятль, куда его пригласила компания Red Bull.
Он прыгнул на 291 метр, тем самым превзойдя рекорд австрийца Штефана Крафта на 38,5 метров.
Это было не официальное соревнование, поэтому условия проведения прыжков отличались. Рекорд японца не был официально зафиксированным.
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