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Поддержка УАФ не помогла — игрок Динамо проиграл на выборах

26 января 2025 10:15
Александр Ильющенков - Редактор
Легендарный игрок Динамо проиграл важные выборы — что известно
Бывший защитник киевского "Динамо" Александр Головко. Фото: fcdynamo.com
Александр Ильющенков - Редактор

Херсонщина получила нового руководителя областного футбола. Это не тот кандидат, победу которого прогнозировали накануне.

Легендарный капитан киевского "Динамо" Александр Головко претендовал на должность главы Херсонской областной ассоциации футбола, однако проиграл выборы, сообщает BurBuzz.

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По словам Игоря Бурбаса, были определенные причины ожидать, что победит именно Головко. Но в итоге победу одержал Алексей Кручер.

Новый глава херсонского футбола Алексей Кручер
Новый глава херсонского футбола Алексей Кручер. Фото: Facebook Херсонской АФ

Почему Головко должен был победить

По данным Игоря Бурбаса, Головко был "провластным кандидатом" от УАФ, который имел полную поддержку от ассоциации.

Тем не менее в итоге он проиграл выборы Кручеру, набрав на избирательном конгрессе меньше голосов.

Александр Головко завершил спортивную карьеру в 2006 году. С тех пор имеет опыт работы тренером. Сейчас является постоянным гостем аналитической студии на Megogo, где комментирует результаты футбольных матчей.

Напомним, супруга Александра Усика показала, как они с мужем занимаются благотворительностью.

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выборы спорт УАФ футбол Динамо

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