Андрій Шевченко заробляє більше за Дональда Трампа

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко отримує значну зарплату. Можливо, вона більша, ніж у президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко здивував своєю зарплатою

За інформацією джерела, офіційна зарплата Шевченка становить 50 тисяч доларів.

"Чи правда, що зарплата Андрія Шевченка становить близько 50 тисяч доларів?"— натякнув Бурбас.

Також інсайдер порівняв зарплату Шевченка і Трампа, який за інформацією ЗМІ заробляє 33 тисячі доларів на місяць.

Шевченко очолив УАФ 25 січня 2024 року, замінивши на цій посаді Андрія Павелка, проти якого були заведені кримінальні справи щодо корупції. Цікаво, що чутки неодноразово пов'язували Бурбаса з Павелком.

Зазначимо, що Шевченко висунув свою кандидатуру до Виконкому УЄФА, де немає представника України після звільнення Павелка.

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