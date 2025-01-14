Челсі готує позов до УАФ через допінг-скандал з Мудриком

Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Лондонський "Челсі" не збирається прощати ситуацію з допінгом українського вінгера Михайла Мудрика. Якщо буде доведено, що футболіст отримав препарат в збірній України, то УАФ чекає позов до суду.

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.

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Наразі в "Челсі" вважають співробітників збірної України винними у проваленому допінг-тесті Мудрика. Начебто, в національній команді лікар міг вколоти гравцю препарат актовегін, який містить мельдоній, який знайшли у Михайла.

При цьому всі чекають офіційних результатів проби "В". Якщо вона покаже наявність забороненого препарату, то "Челсі" подасть позов до України. Одна з озвучених сум — 70 млн євро.

До проваленого допинг-тесту Мудрик зіграв у сезоні 15 матчів, де забив три голи та зробив п'ять асистів.

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