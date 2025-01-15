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Челси из-за допинга Мудрика потребует от Шевченко 70 млн евро

15 января 2025 00:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Челси готовит иск к УАФ из-за допинг-скандала с Мудриком
Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: instagram.com/m.10mudryk_/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лондонский "Челси" не намерен прощать ситуацию с допингом украинского вингера Михаила Мудрика. Если будет доказано, что футболист получил препарат в сборной Украины, УАФ ждет иск в суд.

Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас.

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В настоящее время в "Челси" считают сотрудников сборной Украины виновными в проваленном допинг-тесте Мудрика. Якобы, в национальной команде врач мог вколоть игроку препарат актовегин, содержащий мельдоний, который и нашли у Михаила.

При этом все ждут официальных результатов пробы В. Если она подтвердит наличие запрещенного вещества, "Челси" подаст иск против Украины. Одна из озвученных сумм — 70 млн евро.

До проваленного допинг-теста Мудрик сыграл в сезоне 15 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов.

Напомним, украинский форвард Ромы Артем Довбик может перейти в известный клуб.

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УАФ Андрей Шевченко Михаил Мудрик Челси допинг

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