Андрей Шевченко зарабатывает больше Дональда Трампа

Больше чем у Трампа — источник назвал зарплату Шевченко в УАФ
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко получает внушительную зарплату. Возможно, она больше, чем у президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Шевченко удивил своей зарплатой
По информации источника, официальная зарплата Шевченко составляет 50 тысяч долларов.
"Правда ли, что зарплата Андрея Шевченко составляет около 50 тысяч долларов?" — намекнул Бурбас.
Также инсайдер сравнил зарплату Шевченко и Трампа, который по информации СМИ зарабатывает 33 тысячи долларов в месяц.
Шевченко возглавил УАФ 25 января 2024 года, заменив на этой должности Андрея Павелко, против которого были заведены уголовные дела по коррупции. Интересно, что слухи не единожды связывали Бурбаса с Павелко.
Отметим, что Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА, где нет представителя Украины после ухода Павелко.
Напомним, Александр и Катерина Усики помогают военным госпиталям.
В Турции клуб Суперлиги хочет привезти в страну Дениса Попова и Александра Зубкова.
Японский спортсмен на своих лыжах шокировал невероятным мировым рекордом.
"Челси" заплатит десятки миллионов за покупку звезды "Манчестер Юнайтед".
Читайте Новини.LIVE!