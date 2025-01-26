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Больше чем у Трампа — источник назвал зарплату Шевченко в УАФ

26 января 2025 00:02
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Андрей Шевченко зарабатывает больше Дональда Трампа
Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко получает внушительную зарплату. Возможно, она больше, чем у президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко удивил своей зарплатой

По информации источника, официальная зарплата Шевченко составляет 50 тысяч долларов.

"Правда ли, что зарплата Андрея Шевченко составляет около 50 тысяч долларов?" — намекнул Бурбас.

Также инсайдер сравнил зарплату Шевченко и Трампа, который по информации СМИ зарабатывает 33 тысячи долларов в месяц.

Шевченко возглавил УАФ 25 января 2024 года, заменив на этой должности Андрея Павелко, против которого были заведены уголовные дела по коррупции. Интересно, что слухи не единожды связывали Бурбаса с Павелко.

Отметим, что Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА, где нет представителя Украины после ухода Павелко.

Напомним, Александр и Катерина Усики помогают военным госпиталям.

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Дональд Трамп УАФ футбол Андрей Шевченко зарплата

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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