Андрей Шевченко зарабатывает больше Дональда Трампа

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко получает внушительную зарплату. Возможно, она больше, чем у президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко удивил своей зарплатой

По информации источника, официальная зарплата Шевченко составляет 50 тысяч долларов.

"Правда ли, что зарплата Андрея Шевченко составляет около 50 тысяч долларов?" — намекнул Бурбас.

Также инсайдер сравнил зарплату Шевченко и Трампа, который по информации СМИ зарабатывает 33 тысячи долларов в месяц.

Шевченко возглавил УАФ 25 января 2024 года, заменив на этой должности Андрея Павелко, против которого были заведены уголовные дела по коррупции. Интересно, что слухи не единожды связывали Бурбаса с Павелко.

Отметим, что Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА, где нет представителя Украины после ухода Павелко.

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