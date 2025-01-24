Гарначо станет игроком Челси за очень большие деньги

Игроки "Манчестер Юнайтед" празднуют гол. Фото: Reuters/Peter Powell

Руководство лондонского "Челси" не позволит Алехандро Гарначо уехать из английской Премьер-лиги. Трансфер игрока "Манчестер Юнайтед" в "Наполи" оказался под вопросом.

"Челси" уже готовит для "красных дьяволов" предложение о переходе аргентинца, сообщает журналист Бен Джейкобс.

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Итальянский "Наполи" ищет замену для Хвичи Кварацхелии, который перешел во французский "ПСЖ". В Серию А должен был переехать 20-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо. Неаполитанцы вели переговоры о трансфере игрока.

"Челси" вмешался в борьбу за Гарначо

"Партенопейцы" готовы заплатить за аргентинского игрока не больше 55 млн евро. "Манчестер Юнайтед" хочет получить за одного из своих лидеров как минимум на 20 млн больше. Переговоры зашли в тупик, когда стало известно об интересе к футболисту со стороны "Челси".

Алехандро Гарначо борется за мяч. Фото: Reuters/Phil Noble

Лондонский клуб давно хочет подписать Гарначо. С недавних пор представители Алехандро стали регулярно появляться в офисе "синих" и на стадионе "Стэмфорд Бридж". При этом "Челси" может себе позволить заплатить за футболиста ту сумму, которую хотят получить "красные дьяволы". Единственным препятствием для трансфера является то, что руководство "МЮ" хотело бы продать аргентинца в зарубежный клуб.

В сезоне 2024/2025 Гарначо сыграл за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах и забил 8 мячей. Также на счету Алехандро 5 результативных передач.

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