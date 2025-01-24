Артем Смоляков переходит в Лос-Анджелес из МЛС за 2 млн долларов

Футболисты "Полесья". Фото: "Полесье"

Левый защитник житомирского "Полесья" и сборной Украины U-21 Артем Смоляков вскоре может сменить команду. В футболисте заинтересованы в США.

Об интересе со стороны одного из клубов МЛС сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Артем Смоляков. Фото: "Полесье"

Смолякова ждет топовый клуб из США

По информации источника, в услугах молодого защитника заинтересована третья команда МЛС прошлого сезона "Лос-Анджелес". Клуб уже сделал "Полесью" предложение за футболиста.

Источник отметим, что во время переговоров менеджмент "Полесья" улучшил для себя условия почти вдвое. Сначала клуб из США предлагал чуть более 1 млн долларов, но окончательная стоимость составляет 2 млн долларов.

Также менеджмент "Полесья" сохранил за собой процент от следующей перепродажи футболиста.

"Сейчас переговоры между клубами уже находятся на финальной стадии. Условия согласованы между всеми сторонами. Финальное "да" лично сказал президент "Полесья" Геннадий Буткевич", — говорится в сообщении.

Артем Смоляков. Фото: "Полесье"

Интересно, что в "Лос-Анджелесе" играет легенда сборной Франции Олив'е Жиру и бывший игрок "Шахтера" Марлон.

Ранее "Полесье" отказалось продать Смолякова в испанский "Реал Вальядолид", который хотел арендовать игрока.

В этом сезоне игрок в 19 матчах за "Полесье" сделал один ассист.

У 21-летнего Смолякова на данный момент есть контракт с "Полесьем" до 30 июня 2028 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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