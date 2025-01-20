Полесье отказалось продать Артема Смолякова в Ла Лигу

Полесье отказалось продать талантливого игрока в испанский клуб
Житомирское "Полесье" могло продать футболиста в топовый чемпионат. Однако команда решила этого не делать.
Об этом рассказал в эфире своего Telegram-канала инсайдер Игорь Бурбас.
Полесье не продало игрока в Ла Лигу
По информации источника, Полесье получило предложение о продаже 21-летнего левого защитника молодежной сборной Украины Артема Смолякова.
На данный момент известно, что игрока хочет видеть в своем составе аутсайдер чемпионата Испании "Реал Вальядолид".
В "Полесье" отказались продавать футболиста в Испанию. Причиной отказа стало то, что испанцы хотели взять игрока в аренду.
После отказа испанцы заявили о готовности вернуться с новым предложением о полноценном трансфере.
Смоляков в этом сезоне провел 19 матчей, где забил один гол.
Действующий контракт Смолякова с "Полесьем" рассчитан до 30 июня 2028 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
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