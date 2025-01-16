Александр Андриевский стал игроком Полесья и подписал контракт на полтора года

Александр Андриевский. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" оформило четвертый трансфер в зимнее окно. На этот раз команда усилила центр полузащиты.

"Полесье" на официальных страницах объявило о переходе украинца Александра Андриевского.

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Бывший футболист киевского "Динамо" перешел в статусе свободного агента.

На текущий момент известно, что 30-летний украинец подписал контракт до лета 2026 года.

Андриевский в сезоне 2024/2025 гг. сыграл за "Динамо" в 13 матчах, где не совершил результативных действий.

Бывший футболист "Металлиста", "Черноморца" и "Зари" вместе с киевлянами дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины, трижды победил в Суперкубке.

Андриевский рассказал пресс-службе житомирского клуба о своих эмоциях после подписания контракта. Он отметил, что вся его жизнь связана с футболом, за что он глубоко благодарен родителям.

Александр вспомнил, как в детстве его отец активно поддерживал увлечение спортом, покупал необходимую экипировку и помогал тренироваться.

"Помню, как меня в детстве отец привел на футбол и как я выходил с ним тренироваться. Он ставил маму на ворота, а не сам становился, и мы отрабатывали мой удар. Мама стояла на воротах, а он мне катил мячи, и я бил в одно касание.

Футбол — это вся моя жизнь, и я думаю, что так и останется", — сказал Андриевский.

Напомним, "Динамо" распрощалось со вторым за январь опытным футболистом.

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