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Полісся офіційно оголосило про перехід одного з лідерів Динамо

16 січня 2025 21:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Андрієвський став гравцем Полісся та підписав контракт на півтора року
Олександр Андрієвський. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" оформило четвертий трансфер у зимове трансферне вікно. Цього разу команда підсилила центр півзахисту.

"Полісся" на офіційних сторінках оголосило про перехід українця Олександра Андрієвського.

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Колишній футболіст київського "Динамо" перейшов у статусі вільного агента.

Наразі відомо, що 30-річний українець підписав контракт до літа 2026 року.

Андрієвський у сезоні 2024/2025 рр. зіграв за "Динамо" у 13 матчах, не зробивши результативних дій.

Колишній футболіст "Металіста", "Чорноморця" та "Зорі" разом із киянами двічі вигравав чемпіонат і Кубок України, тричі перемагав у Суперкубку.

Андрієвський розповів пресслужбі житомирського клубу про свої емоції після підписання контракту. Він зазначив, що все його життя пов’язане з футболом, за що він глибоко вдячний батькам.

Олександр згадав, як у дитинстві його батько активно підтримував захоплення спортом, купував необхідну екіпіровку та допомагав тренуватися.

"Пам’ятаю, як мене в дитинстві батько привів на футбол і як я виходив із ним тренуватися. Він ставив маму на ворота, а не сам ставав, і ми відпрацьовували мій удар. Мама стояла на воротах, а він мені котив м’ячі, і я бив в одне торкання.

Футбол — це все моє життя, і я думаю, що так і залишиться", — сказав Андрієвський.

Нагадаємо, "Динамо" розпрощалося з другим за січень досвідченим футболістом. 

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