Олександр Андрієвський став гравцем Полісся та підписав контракт на півтора року

Полісся офіційно оголосило про перехід одного з лідерів Динамо
Житомирське "Полісся" оформило четвертий трансфер у зимове трансферне вікно. Цього разу команда підсилила центр півзахисту.
"Полісся" на офіційних сторінках оголосило про перехід українця Олександра Андрієвського.
"Полісся" підсилило півзахист
Колишній футболіст київського "Динамо" перейшов у статусі вільного агента.
Наразі відомо, що 30-річний українець підписав контракт до літа 2026 року.
Андрієвський у сезоні 2024/2025 рр. зіграв за "Динамо" у 13 матчах, не зробивши результативних дій.
Колишній футболіст "Металіста", "Чорноморця" та "Зорі" разом із киянами двічі вигравав чемпіонат і Кубок України, тричі перемагав у Суперкубку.
Андрієвський розповів пресслужбі житомирського клубу про свої емоції після підписання контракту. Він зазначив, що все його життя пов’язане з футболом, за що він глибоко вдячний батькам.
Олександр згадав, як у дитинстві його батько активно підтримував захоплення спортом, купував необхідну екіпіровку та допомагав тренуватися.
"Пам’ятаю, як мене в дитинстві батько привів на футбол і як я виходив із ним тренуватися. Він ставив маму на ворота, а не сам ставав, і ми відпрацьовували мій удар. Мама стояла на воротах, а він мені котив м’ячі, і я бив в одне торкання.
Футбол — це все моє життя, і я думаю, що так і залишиться", — сказав Андрієвський.
Нагадаємо, "Динамо" розпрощалося з другим за січень досвідченим футболістом.
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