Полісся підписало контракт із захисником Анді Хадроєм з Албанії

Анді Хадрой у формі "Полісся". Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" продовжує активно працювати над запрошенням новачків. У січні команда реалізувала три трансфери.

За інформацією пресслужби клубу, третім новачком команди став Анді Хадрой.

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За інформацією від "Полісся", вони підписали контракт з 25-річним албанцем, який був одним з лідерів клубу "Партизані".

Контракт з Хадроєм підписано на три роки. В Житомирі він гратиме під номером "2".

Цього сезону правий захисник тиранців зіграв у 12 матчах, де зробив два асисти.

Анді Хадрой. Фото: "Полісся"

Також футболіст раніше зіграв у двох товариських матчах за збірну Албанії.

Зазначимо, що до "Партизані" футболіст грав у "Лачі" та в "Бюліс Балш".

Раніше склад "Полісся" в січні посилили 25-річні ізраїльтяни Томер Юсефі та Офек Бітон.

Цікаво, що "Партизані" у січні продали в Україну вже чотирьох гравців. До Хадроя в "Олександрію" переїхав лівий вінгер Теді Сара, в "Колос" атакувальний півзахисник Аріналдо Рапай, та в "Металіст 1925" центральний нападник Крістіан Мба.

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