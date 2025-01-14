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Полісся оголосило про трансфер ще одного гравця з Європи

14 січня 2025 16:40
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Полісся підписало контракт із захисником Анді Хадроєм з Албанії
Анді Хадрой у формі "Полісся". Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" продовжує активно працювати над запрошенням новачків. У січні команда реалізувала три трансфери.

За інформацією пресслужби клубу, третім новачком команди став Анді Хадрой.

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Анді Хадрой. Фото: "Полісся"

"Полісся" оформило трансфер гравця європейської збірної

За інформацією від "Полісся", вони підписали контракт з 25-річним албанцем, який був одним з лідерів клубу "Партизані".

Контракт з Хадроєм підписано на три роки. В Житомирі він гратиме під номером "2".

Цього сезону правий захисник тиранців зіграв у 12 матчах, де зробив два асисти.

Новичок Полесья Анди Хадрой
Анді Хадрой. Фото: "Полісся"

Також футболіст раніше зіграв у двох товариських матчах за збірну Албанії.

Зазначимо, що до "Партизані" футболіст грав у "Лачі" та в "Бюліс Балш".

Раніше склад "Полісся" в січні посилили 25-річні ізраїльтяни Томер Юсефі та Офек Бітон.

Цікаво, що "Партизані" у січні продали в Україну вже чотирьох гравців. До Хадроя в "Олександрію" переїхав лівий вінгер Теді Сара, в "Колос" атакувальний півзахисник Аріналдо Рапай, та в "Металіст 1925" центральний нападник Крістіан Мба.

Нагадаємо, український форвард "Роми" Артем Довбик може стати гравцем топового італійського клубу.

Президент українського футбольного клубу загинув на фронті, коли захищав країну.

Молодий талант київського "Динамо" може перейти в інший клуб вже у січні.

Українська асоціація футболу вибрала нових тренерів для юнацьких збірних України.

футбол Футбол трансфери УПЛ Полісся Збірна Албанії

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