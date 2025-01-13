Полісся домовилося про трансфер уругвайця Факундо Батісти

Факундо Батіста. Фото: "Пеньяроль"

Житомирське "Полісся" незабаром має оголосити про перехід нового нападника. Футболіст має замінити Луіфера, якого віддадуть в оренду.

Про це повідомив блогер Валентино у соцмережі X.

Читайте також:

Кого купить "Полісся"

За інформацією джерела, питання з переходом уругвайського нападника "Пеньяроля" Факундо Батісти в "Полісся" вже вирішене.

У "Пеньяролі" 25-річний футболіст грає на правах оренди з "Некакси". Власники прав на гравця отримав таку вигідну пропозицію за Батісту, що готовий виплатити "Пеньяролю" 250 тисяч доларів за дострокове розірвання контракту.

Батіста вже домовився про контракт із "Поліссям". Водночас поки невідомо, чи буде контракт на три, чи на чотири роки.

Минулого сезону Батіста у 56 матчах забив 16 голів і зробив шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 1,8 млн євро.

Нагадаємо, стадіон "Шахтаря" у Донецьку, де проходили матчі Ліги чемпіонів, зараз зруйнований — фото.

В "Олександрії" наставник команди Руслан Ротань хоче замінити Івана Калюжного на футболіста "Шахтаря".

Гравець "Динамо" може перейти у відомий футбольний клуб із турецької Суперліги.

Чемпіон світу з боксу за версією IBF Василь Ломаченко може об'єднати титули у бою з Денисом Берінчиком.