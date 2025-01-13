Полесье договорилось о трансфере уругвайца Факундо Батисты

Факундо Батиста. Фото: "Пеньяроль"

Житомирское "Полесье" вскоре должно объявить о переходе нового нападающего. Футболист дожен заменить Луифера, которого отдадут в аренду.

Об этом сообщил блогер Валентино в соцсети X.

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По информации источника, вопрос с переходом уругвайского нападающего "Пеньяроля" Факундо Батисты в "Полесье" уже решен.

В "Пеньяроле" 25-летний футболист играет на правах аренды из "Некакса". Владельцы прав на игрока получили такое хорошее предложение за Батисту, что готовы выплатить "Пеньяролю" 250 тысяч долларов за преждевременный разрыв контракта.

Батиста уже договорился о контракте с "Полесьем". При этом, пока не понятно, будет контракт на три или четыре года.

В прошлом сезоне Батиста в 56 матчах забил 16 мячей и сделал шесть ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 1,8 млн евро.

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