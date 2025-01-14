Полесье подписало контракт с защитником Анди Хадроем из Албании

Анди Хадрой в форме "Полесья". Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" продолжает активно работать над приглашением новичков. В январе команда реализовала три трансфера.

По информации пресс-службы клуба, третьим новичком команды стал Анди Хадрой.

Читайте также:

Анди Хадрой. Фото: "Полесье"

"Полесье" оформило трансфер игрока европейской сборной

По информации от "Полесья", они подписали контракт с 25-летним албанцем, который был одним из лидеров клуба "Партизани".

Контракт с Хадроем подписан на три года. В Житомире он будет играть под номером "2".

В этом сезоне правый защитник тиранцев сыграл в 12 матчах, где сделал два ассиста.

Анди Хадрой. Фото: "Полесье"

Также футболист ранее сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Албании.

Отметим, что до "Партизани" Анди играл в "Лаче" и в "Бюлис Балш".

Ранее состав "Полесья" в январе усилили 25-летние израильтяне Томер Юсефи и Офек Битон.

Примечательно, что "Партизани" в январе продали в Украину уже четырех игроков. До Хадроя в "Александрию" переехал левый вингер Теди Сара, в "Колос" атакующий полузащитник Ариналдо Рапай, и в "Металлист 1925" центральный нападающий Кристиан Мба.

Напомним, украинский форвард "Ромы" Артем Довбик может стать игроком топового итальянского клуба.

Президент украинского футбольного клуба погиб на фронте, когда защищал страну.

Молодой талант киевского "Динамо" может перейти в другой клуб уже в январе.

Украинская ассоциация футбола выбрала новых тренеров для юношеских сборных Украины.