Полісся відмовилося продати Артема Смолякова в Ла-Лігу

Полісся відмовилось продати талановитого гравця в іспанський клуб
Житомирське "Полісся" могло продати футболіста в топовий чемпіонат. Однак, команда вирішила цього не робити.
Про це розповів в ефірі свого Telegram-каналу інсайдер Ігор Бурбас.
"Полісся" не продало гравця в Ла-Лігу
За інформацією джерела, "Полісся" отримало пропозицію щодо продажу 21-річного лівого захисника молодіжної збірної України Артема Смолякова.
Наразі відомо, що гравця хоче бачити у своєму складі аутсайдер чемпіонату Іспанії "Реал Вальядолід".
У "Поліссі" відмовилися продавати футболіста в Іспанію. Причиною відмови стало те, що іспанці хотіли взяти гравця в оренду.
Після відмови іспанці заявили про готовність повернутися з новою пропозицією щодо повноцінного трансферу.
Смоляков цього сезону провів 19 матчів, де забив один м’яч.
Чинний контракт Смолякова з "Поліссям" розрахований до 30 червня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює равця в 900 тисяч євро.
Нагадаємо, наставник "Динамо" Олександр Шовковський висловився про президента США Дональда Трампа.
Центрбек "Борнмута" Ілля Забарний розповів про високий інтерес одного з клубів.
Лівий захисник Ілля Крупський відмовився грати за "Металіст 1925" у Першій лізі — що відомо.
Чоловік української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс провів дуже найнапружений матч у Мельбурні.
Читайте Новини.LIVE!