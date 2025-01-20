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Полісся відмовилось продати талановитого гравця в іспанський клуб

20 січня 2025 16:20
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Полісся відмовилося продати Артема Смолякова в Ла-Лігу
Артем Смоляков. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" могло продати футболіста в топовий чемпіонат. Однак, команда вирішила цього не робити.

Про це розповів в ефірі свого Telegram-каналу інсайдер Ігор Бурбас.

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Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

"Полісся" не продало гравця в Ла-Лігу

За інформацією джерела, "Полісся" отримало пропозицію щодо продажу 21-річного лівого захисника молодіжної збірної України Артема Смолякова.

Наразі відомо, що гравця хоче бачити у своєму складі аутсайдер чемпіонату Іспанії "Реал Вальядолід".

У "Поліссі" відмовилися продавати футболіста в Іспанію. Причиною відмови стало те, що іспанці хотіли взяти гравця в оренду.

Після відмови іспанці заявили про готовність повернутися з новою пропозицією щодо повноцінного трансферу.

Смоляков цього сезону провів 19 матчів, де забив один м’яч.

Чинний контракт Смолякова з "Поліссям" розрахований до 30 червня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює равця в 900 тисяч євро.

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Футбол трансфери Іспанська Ла Ліга Полісся Збірна України U-21 Артер Смоляков

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