Полісся відмовилося продати Артема Смолякова в Ла-Лігу

Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" могло продати футболіста в топовий чемпіонат. Однак, команда вирішила цього не робити.

Про це розповів в ефірі свого Telegram-каналу інсайдер Ігор Бурбас.

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Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

"Полісся" не продало гравця в Ла-Лігу

За інформацією джерела, "Полісся" отримало пропозицію щодо продажу 21-річного лівого захисника молодіжної збірної України Артема Смолякова.

Наразі відомо, що гравця хоче бачити у своєму складі аутсайдер чемпіонату Іспанії "Реал Вальядолід".

У "Поліссі" відмовилися продавати футболіста в Іспанію. Причиною відмови стало те, що іспанці хотіли взяти гравця в оренду.

Після відмови іспанці заявили про готовність повернутися з новою пропозицією щодо повноцінного трансферу.

Смоляков цього сезону провів 19 матчів, де забив один м’яч.

Чинний контракт Смолякова з "Поліссям" розрахований до 30 червня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює равця в 900 тисяч євро.

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