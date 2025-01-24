Артем Смоляков переходить у Лос-Анджелес з МЛС за 2 млн доларів

Футболісти "Полісся". Фото: "Полісся"

Лівий захисник житомирського "Полісся" та збірної України U-21 Артем Смоляков невдовзі може змінити команду. У футболісті зацікавлені в США.

Про інтерес збоку одного з клубів МЛС повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

Смолякова чекає топовий клуб із США

За інформацією джерела, в послугах молодого захисника зацікавлена третя команда МЛС минулого сезону Лос-Анджелес. Клуб вже зробив "Поліссю" пропозицію за футболіста.

Джерело зазначимо, що під час перемовин менеджмент "Полісся" покращив для себе умови майже вдвічі. Спершу клуб із США пропонував трохи понад 1 млн доларів, але остаточна вартість складає 2 млн доларів.

Також менеджмент "Полісся" зберіг за собою відсоток від наступного перепродажу футболіста.

"Наразі переговори між клубами вже перебувають на фінальній стадії. Умови погоджені між усіма сторонами. Фінальне "так" особисто висловив президент "Полісся" Геннадій Буткевич", — йдеться в повідомленні.

Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

Цікаво, що у "Лос-Анджелесі" грає легенда збірної Франції Олів'є Жиру та колишній гравець "Шахтаря" Марлон.

Раніше "Полісся" відмовилось продати Смолякова в іспанський "Реал Вальядолід", який хотів орендувати гравця.

Цього сезону гравець в 19 матчах за "Полісся" зробив один асист.

У 21-річного Смолякова наразі є контракт з "Поліссям" до 30 червня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 900 тисяч євро.

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