Гарначо стане гравцем Челсі за дуже великі гроші

Гравці "Манчестер Юнайтед" святкують гол. Фото: Reuters/Peter Powell

Керівництво лондонського "Челсі" не дозволить Алехандро Гарначо залишити англійську Прем'єр-лігу. Трансфер гравця "Манчестер Юнайтед" до "Наполі" опинився під питанням.

"Челсі" вже готує для "червоних дияволів" пропозицію про перехід аргентинця, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Читайте також:

Італійський "Наполі" шукає заміну для Хвічі Кварацхелії, який перейшов до французького "ПСЖ". До Серії А мав переїхати 20-річний футболіст "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо. Неаполітанці вели переговори про трансфер гравця.

"Челсі" втрутився в боротьбу за Гарначо

"Партенопейці" готові заплатити за аргентинського гравця не більше 55 млн євро. "Манчестер Юнайтед" хоче отримати за одного зі своїх лідерів як мінімум на 20 млн більше. Переговори зайшли в глухий кут, коли стало відомо про інтерес до футболіста з боку "Челсі".

Алехандро Гарначо бореться за м'яч. Фото: Reuters/Phil Noble

Лондонський клуб давно хоче підписати Гарначо. Віднедавна представники Алехандро стали регулярно з'являтися в офісі "синіх" і на стадіоні "Стемфорд Брідж". При цьому "Челсі" може собі дозволити заплатити за футболіста ту суму, яку хочуть отримати "червоні дияволи". Єдиною перешкодою для трансферу є те, що керівництво "МЮ" хотіло б продати аргентинця в закордонний клуб.

У сезоні 2024/2025 Гарначо зіграв за "Манчестер Юнайтед" 32 матчі у всіх турнірах і забив 8 м'ячів. Також на рахунку Алехандро 5 результативних передач.

Нагадаємо, сім'я Олександра Усика показала несподівані фотографії з лікарні.

Ще два футболісти збірної України найближчим часом підпишуть контракти з турецьким "Трабзонспором".

Один із перспективних гравців "Полісся" збирається перейти до клубу з американської MLS.