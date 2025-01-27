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Известный клуб УПЛ не сможет проводить трансферы — что известно

27 января 2025 09:52
Станислав Костюк - Редактор
Амбициозный клуб УПЛ столкнулся с трансферным баном из-за долгов
Тренер Младен Бартулович во время матча. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
Станислав Костюк - Редактор

Руководство луганской "Зари" столкнулось с серьезными проблемами. В ближайшее время клуб не сможет регистрировать новых футболистов.

Сразу два бывших игрока "Зари" подтвердили информацию про трансферный бан, сообщает "Украинский футбол". 

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Причиной для ограничений действий "Зари" на трансферном рынке стали контрактные обязательства, которые так и не были удовлетворены по отношению к бывшим игрокам команды Никитой Шевченко и Максимом Казаковым. Теперь луганская команда может покупать новых футболистов, но клубу запрещено их регистрировать. 

Заря Луганск
Игроки "Зари" на тренировке. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Подробности скандала

Ограничения на действия "Зари" на трансферном рынке действует с января 2025 года. В клубе информацию не подтвердили, но Никита Шевченко заявил, что с ним так и не рассчитались. Речь идет о долгах по зарплате. 

Футболист сообщил, что уже прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров. Однако с игроком никто из "Зари" не контактировал. С Максимом Казаковым похожая история. 

"Еще несколько месяцев назад, когда "Заря" получила полную форму решения с Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было", — объяснил Казаков.

После 16 матчей "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице. Уже 22 февраля луганская команда сыграет на выезде против "Александрии". 

Напомним, олимпийский чемпион Рею Кобаяши побил мировой рекорд в прыжках с трамплина. 

Бывший футболист сборной Украины Александр Головко проиграл выборы главы Херсонской областной ассоциации футбола. 

Украинский боксер Виктор Постол впервые с 2019 года одержал победу на ринге. 

спорт футбол Футбол трансферы Заря Луганск Младен Бартулович

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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