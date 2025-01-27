Амбициозный клуб УПЛ столкнулся с трансферным баном из-за долгов

Известный клуб УПЛ не сможет проводить трансферы — что известно
Руководство луганской "Зари" столкнулось с серьезными проблемами. В ближайшее время клуб не сможет регистрировать новых футболистов.
Сразу два бывших игрока "Зари" подтвердили информацию про трансферный бан, сообщает "Украинский футбол".
Причиной для ограничений действий "Зари" на трансферном рынке стали контрактные обязательства, которые так и не были удовлетворены по отношению к бывшим игрокам команды Никитой Шевченко и Максимом Казаковым. Теперь луганская команда может покупать новых футболистов, но клубу запрещено их регистрировать.
Подробности скандала
Ограничения на действия "Зари" на трансферном рынке действует с января 2025 года. В клубе информацию не подтвердили, но Никита Шевченко заявил, что с ним так и не рассчитались. Речь идет о долгах по зарплате.
Футболист сообщил, что уже прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров. Однако с игроком никто из "Зари" не контактировал. С Максимом Казаковым похожая история.
"Еще несколько месяцев назад, когда "Заря" получила полную форму решения с Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было", — объяснил Казаков.
После 16 матчей "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице. Уже 22 февраля луганская команда сыграет на выезде против "Александрии".
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