Амбициозный клуб УПЛ столкнулся с трансферным баном из-за долгов

Тренер Младен Бартулович во время матча. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Руководство луганской "Зари" столкнулось с серьезными проблемами. В ближайшее время клуб не сможет регистрировать новых футболистов.

Сразу два бывших игрока "Зари" подтвердили информацию про трансферный бан, сообщает "Украинский футбол".

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Причиной для ограничений действий "Зари" на трансферном рынке стали контрактные обязательства, которые так и не были удовлетворены по отношению к бывшим игрокам команды Никитой Шевченко и Максимом Казаковым. Теперь луганская команда может покупать новых футболистов, но клубу запрещено их регистрировать.

Игроки "Зари" на тренировке. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Подробности скандала

Ограничения на действия "Зари" на трансферном рынке действует с января 2025 года. В клубе информацию не подтвердили, но Никита Шевченко заявил, что с ним так и не рассчитались. Речь идет о долгах по зарплате.

Футболист сообщил, что уже прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров. Однако с игроком никто из "Зари" не контактировал. С Максимом Казаковым похожая история.

"Еще несколько месяцев назад, когда "Заря" получила полную форму решения с Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было", — объяснил Казаков.

После 16 матчей "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице. Уже 22 февраля луганская команда сыграет на выезде против "Александрии".

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