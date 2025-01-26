Легендарный украинский боксер победил впервые с 2019 года — что известно

Украинский боксер Виктор Постол против аргентинца Техады. Фото: instagram.com/icemanpostol

В Киеве состоялся большой вечер бокса. Украинские фанаты могут быть довольны его результатами.

Известный украинский боксер Виктор Постол во втором по значимости бою вечера победил аргентинца Андреаса Техаду, пишет Vringe.com.

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Это был первый бой Постола с июля 2023 года. По итогам восьми раундов он одержал победу единогласным решением судей и прервал серию из трех поражений подряд.

Украинский боксер Виктор Постол победил аргентинца Техаду. Фото: instagram.com/icemanpostol

Главный бой вечера

В главном бою вечера украинец Арам Фаниян победил по очкам аргентинца Николаса Хару.

Примечательно, что Фаниян во втором раунде трижды "уронил" Хару, но в итоге не смог довести дело до досрочной победы.

Еще один украинец дебютировал на профессиональном ринге. Дмитрий Ловчинский победил опытного грузина Паату Адуашвили. Он одержал досрочную победу в первом раунде.

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