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Гвоздик розповів, що Усику потрібно зробити заради бою з ним

25 січня 2025 13:17
Олексій Паламарчук - Редактор
Гвоздик готовий провести бій з Олександром Усиком — що відомо
Олександр Гвоздик та Олександр Усик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
Олексій Паламарчук - Редактор

Український чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик зараз є найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Тепер він є ціллю для всіх боксерів, і не тільки в хевівейті.

Про виклики для Усика висловився його друг і колишній чемпіон світу в напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик у коментарі порталу Sport.ua.

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Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Гвоздик сам готовий битися з Усиком

За словами Гвоздика, на поточний момент усі в суперважкій вазі, бріджвейті, у першому важкому дивізіоні і навіть у напівважковаговиках захочуть провести поєдинок з українцем. На цьому бою можна добре заробити, а в разі поразки, вона особливо не відіб'ється на кар'єрах боксерів, оскільки Усик зараз є одним із найкращих боксерів в історії.

Олександр вважає, що сам би погодився на такий поєдинок, якби Усик особисто запропонував.

"Зараз будуть усі робити такі заяви і всі хочуть битися з ним, тому що він генерує гроші. Якби Саша мені запропонував, я б сам погодився з ним вийти. Але, він повинен робити насамперед те, що хочеться йому", — сказав Гвоздик.

Гвоздик за свою кар'єру виграв 20 поєдинків, 16 нокаутами, і два бої програв Артуру Бетербієву і Давиду Бенавідесу.

Усик за свою кар'єру двічі ставав абсолютним чемпіоном світу в різних вагових категоріях. У нього в кар'єрі 23 перемоги, 14 дострокових, і немає жодної поразки.

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Олександр Усик бокс Олександр Гвоздик професійний бокс українські боксери

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