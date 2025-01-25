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Гвоздик рассказал, что Усику нужно сделать ради боя с ним

25 января 2025 13:17
Алексей Паламарчук - Редактор
Гвоздик готов провести бой с Александром Усиком — что известно
Александр Гвоздик и Александр Усик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик сейчас является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Теперь он является целью для всех боксеров, и не только в хевивейте.

Об вызовах для Усика высказался его друг и бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик в комментарии порталу Sport.ua.

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Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Гвоздик сам готов драться с Усиком

По словам Гвоздика, на текущий момент все в супертяжелом весе, бриджвейте, в первом тяжелом дивизионе и даже в полутяжах захотят провести поединок с украинцем. На этом бое можно хорошо заработать, а в случае поражения, оно особо не отразится на карьерах боксеров, поскольку Усик сейчас является одним из лучших боксеров в истории.

Александр считает, что сам бы согласился на такой поединок, если бы Усик сам предложил.

"Сейчас будут все делать такие заявления и все хотят биться с ним, потому что он генерирует деньги. Если бы Саша мне предложил, я бы сам согласился с ним выйти. Но, он должен делать прежде всего то, что хочется ему", — сказал Гвоздик.

Гвоздик за свою карьеру выиграл 20 поединков, 16 нокаутами, и два боя проиграл Артуру Бетербиеву и Давиду Бенавидесу.

Усик за свою карьеру дважды становился абсолютным чемпионом мира в разных весовых категориях. У него в карьере 23 победы, 14 досрочных, и нет ни одного поражения.

Напомним, Александр и Катерина Усик попали в больницу, чтобы помочь.

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Александр Усик бокс Александр Гвоздик профессиональный бокс украинские боксеры

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