ЛНЗ подписал Александра Драмбаева за 500 тысяч евро

ЛНЗ купил лидера защиты Кривбасса
Черкасский ЛНЗ продолжает усиливаться после прихода в команду нового главного тренера Романа Григорчука. На этот раз команда подписала украинского футболиста.
ЛНЗ на своих платформах объявил о переходе Александра Драмбаева.
Новый футболист ЛНЗ
Драмбаев, который является самым универсальным и одним из самых быстрых центрбеков в УПЛ, получил в новой команде 14-й номер.
При этом 23-летний украинец подписал контракт на 3,5 года.
Согласно слухам, ЛНЗ заплатил за новичка 500 тысяч евро.
В этом сезоне Драмбаев сыграл в 16 матчах в УПЛ и забил один мяч. Футболист может сыграть в защите на любой позиции. Юрий Вернидуб в "Кривбассе" использовал его на левом фланге и в центре защиты.
Футболист ранее также выступал в Хорватии за "Осиек" и в Бельгии за "Варегем".
Также в ЛНЗ сейчас просматривают левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко, который в последних сезонах выступал за "Ворсклу".
Напомним, Александр и Катерина Усики показали, что делают в военных госпиталях.
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Футболист сборной Украины и австрийского ЛАСКа перейдет в Чемпионшип.
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