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ЛНЗ купил лидера защиты Кривбасса

24 января 2025 23:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
ЛНЗ подписал Александра Драмбаева за 500 тысяч евро
Александр Драмбаев. Фото: "Кривбасс"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливаться после прихода в команду нового главного тренера Романа Григорчука. На этот раз команда подписала украинского футболиста.

ЛНЗ на своих платформах объявил о переходе Александра Драмбаева.

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Новый футболист ЛНЗ

Драмбаев, который является самым универсальным и одним из самых быстрых центрбеков в УПЛ, получил в новой команде 14-й номер.

При этом 23-летний украинец подписал контракт на 3,5 года.

Согласно слухам, ЛНЗ заплатил за новичка 500 тысяч евро.

В этом сезоне Драмбаев сыграл в 16 матчах в УПЛ и забил один мяч. Футболист может сыграть в защите на любой позиции. Юрий Вернидуб в "Кривбассе" использовал его на левом фланге и в центре защиты.

Футболист ранее также выступал в Хорватии за "Осиек" и в Бельгии за "Варегем".

Также в ЛНЗ сейчас просматривают левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко, который в последних сезонах выступал за "Ворсклу".

Напомним, Александр и Катерина Усики показали, что делают в военных госпиталях.

Турецкий "Трабзонспор" переманивает игроков "Динамо" и "Шахтера" и также интересуется лидером "Полесья".

Футболист сборной Украины и австрийского ЛАСКа перейдет в Чемпионшип.

футбол Футбол трансферы Кривбасс Александр Драмбаев ЛНЗ

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