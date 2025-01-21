ЛНЗ отказаллись от Шепелева ради игроков Шахтера и Кривбасса

Владимир Шепелев. Фото: "Динамо" Киев

Ранее в СМИ появились слухи об интересе ЛНЗ к бывшему футболисту "Динамо" Владимиру Шепелеву. Однако, оказалось, что игрок никогда не входил в планы клуба.

Детально о переговорах сообщил Telegram-канал INSIDE UPL.

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Кто на самом деле нужен ЛНЗ

Источник рассказал, что слухи об интересе ЛНЗ к Шепелеву неправдивы. Черкащане никогда не интересовались футболистом, тогда как некоторые инсайдеры приписывали клубу участие в переговорах.

Шепелев планирует продолжить карьеру за рубежом. Сейчас у него есть несколько предложений, которые он рассматривает.

ЛНЗ на текущий момент заинтересован не в усилении центра поля, а в новых футболистах на фланги защиты.

В ТаТоТаке заявили, что ЛНЗ купит за 500 тысяч евро 23-летнего игрока "Кривбасса" Александра Драмбаева. Этот игрок может сыграть на обоих флангах и в центре защиты.

В текущем сезоне Драмбаев в 20 матчах за "Кривбасс" забил один гол.

Также ЛНЗ рассматривает вариант с приглашением левого защитника донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко, который провел первую половину сезона в "Ворскле".

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