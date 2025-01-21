ЛНЗ відмовилися від Шепелєва заради гравців Шахтаря і Кривбасу

Стало відомо, чому Шепелєв не перейшов до ЛНЗ
Раніше у ЗМІ з’явилися чутки про інтерес ЛНЗ до колишнього футболіста "Динамо" Володимира Шепелєва. Проте виявилося, що гравець ніколи не входив у плани клубу.
Детально про переговори повідомив Telegram-канал INSIDE UPL.
Хто насправді потрібен ЛНЗ
Джерело розповіло, що чутки про інтерес ЛНЗ до Шепелєва неправдиві. Черкащани ніколи не цікавилися футболістом, тоді як деякі інсайдери приписували клубу участь у переговорах.
Шепелєв планує продовжити кар'єру за кордоном. Наразі в нього є кілька пропозицій, які він розглядає.
ЛНЗ на поточний момент зацікавлений не в посиленні центру поля, а в нових футболістах на фланги захисту.
У ТаТоТаке заявили, що ЛНЗ купить за 500 тисяч євро 23-річного гравця "Кривбасу" Олександра Драмбаєва. Цей гравець може зіграти на обох флангах і в центрі захисту.
У поточному сезоні Драмбаєв у 20 матчах за "Кривбас" забив один гол.
Також ЛНЗ розглядає варіант із запрошенням лівого захисника донецького "Шахтаря" Віктора Корнієнка, який провів першу половину сезону в "Ворсклі".
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