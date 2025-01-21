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Стало відомо, чому Шепелєв не перейшов до ЛНЗ

21 січня 2025 13:32
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ЛНЗ відмовилися від Шепелєва заради гравців Шахтаря і Кривбасу
Володимир Шепелєв. Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Раніше у ЗМІ з’явилися чутки про інтерес ЛНЗ до колишнього футболіста "Динамо" Володимира Шепелєва. Проте виявилося, що гравець ніколи не входив у плани клубу.

Детально про переговори повідомив Telegram-канал INSIDE UPL.

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Хто насправді потрібен ЛНЗ

Джерело розповіло, що чутки про інтерес ЛНЗ до Шепелєва неправдиві. Черкащани ніколи не цікавилися футболістом, тоді як деякі інсайдери приписували клубу участь у переговорах.

Шепелєв планує продовжити кар'єру за кордоном. Наразі в нього є кілька пропозицій, які він розглядає.

ЛНЗ на поточний момент зацікавлений не в посиленні центру поля, а в нових футболістах на фланги захисту.

У ТаТоТаке заявили, що ЛНЗ купить за 500 тисяч євро 23-річного гравця "Кривбасу" Олександра Драмбаєва. Цей гравець може зіграти на обох флангах і в центрі захисту.

У поточному сезоні Драмбаєв у 20 матчах за "Кривбас" забив один гол.

Також ЛНЗ розглядає варіант із запрошенням лівого захисника донецького "Шахтаря" Віктора Корнієнка, який провів першу половину сезону в "Ворсклі".

Нагадаємо, Андрій Лунін може перейти до відомого іспанського клубу через рішення тренерського штабу.

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футбол ФК Шахтар Кривбасс ЛНЗ Володимир Шепелєв

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