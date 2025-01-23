Александр Назаренко из Полесья может перейти в Трабзонспор

Александр Назаренко. Фото: "Полесье"

В Турецкую Суперлигу в Трабзон может переехать еще один топовый футболист. На этот раз клуб пытается заполучить игрока сборной Украины.

Турецкий клуб хочет купить вингера "Полесья" Александра Назаренко, передает паблик Trabzonspor Haber 61.

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"Трабзонспор" в УПЛ ищет усиление на позицию вингера. Ранее клуб интересовался игроком "Шахтера" Александром Зубковым, но переговоры с "Шахтером" шли тяжело, поскольку предложение турок в размере 6 млн евро их не устраивало.

Назаренко моложе Зубкова и дешевле. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока всего в 2 млн евро.

Назаренко в этом сезоне провел 20 матчей за "Полесье", в которых забил семь голов и отдал шесть ассистов.

Благодаря успешной игре в этом сезоне Назаренко дебютировал за национальную сборную Украины.

"Полесье" в этом сезоне находится на пятой позиции в турнирной таблице и отстает на четыре балла от "Кривбасса", который идет четвертым.

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