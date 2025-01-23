Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трабзонспор планирует приобрести звезду Полесья arrow

Трабзонспор планирует приобрести звезду Полесья

23 января 2025 21:04
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Александр Назаренко из Полесья может перейти в Трабзонспор
Александр Назаренко. Фото: "Полесье"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Турецкую Суперлигу в Трабзон может переехать еще один топовый футболист. На этот раз клуб пытается заполучить игрока сборной Украины.

Турецкий клуб хочет купить вингера "Полесья" Александра Назаренко, передает паблик Trabzonspor Haber 61.

Читайте также:
Александр Назаренко
Александр Назаренко. Фото: "Полесье"

Назаренко может стать одноклубником Сикана

"Трабзонспор" в УПЛ ищет усиление на позицию вингера. Ранее клуб интересовался игроком "Шахтера" Александром Зубковым, но переговоры с "Шахтером" шли тяжело, поскольку предложение турок в размере 6 млн евро их не устраивало.

Назаренко моложе Зубкова и дешевле. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока всего в 2 млн евро.

Назаренко в этом сезоне провел 20 матчей за "Полесье", в которых забил семь голов и отдал шесть ассистов.

Благодаря успешной игре в этом сезоне Назаренко дебютировал за национальную сборную Украины.

"Полесье" в этом сезоне находится на пятой позиции в турнирной таблице и отстает на четыре балла от "Кривбасса", который идет четвертым.

Напомним, Хосеп Гвардиола заговорил об отставке после очередного поражения "Ман Сити".

Главный тренер "ПСЖ" отреагировал на невероятную победу над "Манчестер Сити".

Лидер АПЛ и Лиги чемпионов "Ливерпуль" планирует купить игрока для замены Мохаммеда Салаха.

Чемпион мира в хэвивейте Александр Усик вернется на ринг в этом году.

футбол Александр Назаренко Футбол трансферы Чемпионат Турции по футболу Полесье Трабзонспор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

22:48 Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину

22:33 Проигнорировал повестку от ТЦК, но раскаялся — поверил ли суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:28 Открыли уголовное дело по факту избиения школьницы в Киеве

22:21 Оккупант приказал казнить военнопленного — перехват ГУР

22:07 Металлист 1925 оформит трансфер звезды сборной Украины

Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

22:02 Надвигается снежная непогода — прогноз от синоптиков на завтра

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

22:48 Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину

22:33 Проигнорировал повестку от ТЦК, но раскаялся — поверил ли суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:28 Открыли уголовное дело по факту избиения школьницы в Киеве

22:21 Оккупант приказал казнить военнопленного — перехват ГУР

22:07 Металлист 1925 оформит трансфер звезды сборной Украины

22:02 Надвигается снежная непогода — прогноз от синоптиков на завтра

22:02 Ошибка в фамилии в "Оберегу" — выпустят ли за границу

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться