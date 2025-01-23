Пушич объяснил, почему Шахтер отпустил Сикана в Трабзонспор

Даниил Сикан слушает выступление Дарио Срны. Фото: скриншот YouTube

Форвард сборной Украины Даниил Сикан попрощался с партнерами по донецкому "Шахтеру". В церемонии приняли участие главный тренер Марино Пушич и спортивный директор Дарио Срна.

Официальные лица очень тепло обратились к молодому игроку, сообщает официальный YouTube-канал "горняков".

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Даниил Сикан официально переходит в "Трабзонспор". Турецкий клуб заплатит "Шахтеру" 6 млн евро за 23-летнего форварда. В этом сезоне футболист провел в составе "горняков" 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Что в "Шахтере" сказали о Сикане

Вся команда собралась для того, чтобы проводить форварда. Некоторые футболисты и персонал клуба не сдержали слезы во время трогательной церемонии прощания.

"Всегда легче покупать игрока, а не продавать. Когда прощаешься с топ-футболистом и хорошим человеком, это больно. Президент "Шахтера" посоветовался и с тренером, и с Даниилом, и со мной, и мы приняли это решение. Сикан многое сделал для команды, помог нам выиграть трофеи", — сказал на церемонии Срна.

Тренер Марино Пушич и Даниил Сикан. Фото: скриншот YouTube

Марино Пушич обнял футболиста и признался, что ему грустно прощаться с Даниилом. Тренер отметил человеческие и профессиональные качества Сикана и заявил, что гордится им. Наставник "горняков" пожелал игроку реализовать потенциал и добиться успеха в "Трабзонспоре".

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