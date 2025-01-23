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Шахтар зворушливо проводив Сікана в Трабзонспор — відео

23 січня 2025 13:38
Станіслав Костюк - Редактор
Пушич пояснив, чому Шахтар відпустив Сікана в Трабзонспор
Данило Сікан слухає виступ Дарійо Срни. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Данило Сікан попрощався з партнерами по донецькому "Шахтарю". У церемонії взяли участь головний тренер Маріно Пушич та спортивний директор Дарійо Срна.

Офіційні особи дуже тепло звернулися до молодого гравця, повідомляє офіційний YouTube-канал "гірників". 

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Данило Сікан офіційно переходить у "Трабзонспор". Турецький клуб заплатить "Шахтарю" 6 млн євро за 23-річного форварда. Цього сезону футболіст провів у складі "гірників" 18 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 1 результативну передачу.

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Що в "Шахтарі" сказали про Сікана 

Вся команда зібралася для того, щоб проводити форварда. Деякі футболісти та персонал клубу не стримали сліз під час зворушливої церемонії прощання.

"Завжди легше купувати гравця, а не продавати. Коли прощаєшся з топфутболістом і хорошою людиною, це боляче. Президент "Шахтаря" порадився і з тренером, й з Данилом, і зі мною, і ми прийняли це рішення. Сікан багато зробив для команди, допоміг нам виграти трофеї", — сказав на церемонії Срна.

Даниил Сикан и Марино Пушич
Тренер Маріно Пушич та Данило Сікан. Фото: скриншот YouTube

Маріно Пушич обійняв футболіста і зізнався, що йому сумно прощатися з Данилом. Тренер відзначив людські та професійні якості Сікана і заявив, що пишається ним. Наставник "гірників" побажав гравцеві реалізувати потенціал і домогтися успіху в "Трабзонспорі".

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спорт футбол ФК Шахтар Даріо Срна Данило Сікан Маріно Пушич

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