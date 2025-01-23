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Вінісіус назвав клуб, у якому гратиме в наступному сезоні

23 січня 2025 12:52
Олександр Ільющенков - Редактор
Стало відомо, куди перейде Вінісіус Жуніор — деталі
Гравець мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор. Фото: instagram.com/vinijr
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із лідерів мадридського "Реала", схоже, визначився зі своїм майбутнім. Хоча чутки щодо його наступного клубу досі не пропали.

Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор розповів, де планує продовжити свою кар'єру, пише відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Його розмова з журналістами сталася відразу після перемоги "Реала" над "Зальцбургом" у Лізі чемпіонів. Під час розмови він чітко відповів на поставлені запитання.

Що сказав Вінісіус

"Моє майбутнє? Реал Мадрид!", — підкреслив він.

Гравець нагадав, що прийшов до клубу ще дитиною, "і можливість увійти в історію цього клубу робить мене найщасливішою людиною на землі".

Вінісіус також подякував друзям за те, що допомогли йому досягнути цифри у 101 гол за "Реал".

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спорт футбол Реал Мадрид Вінісіус Жуніор спортсмени

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