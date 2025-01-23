Стало відомо, куди перейде Вінісіус Жуніор — деталі

Гравець мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор. Фото: instagram.com/vinijr

Один із лідерів мадридського "Реала", схоже, визначився зі своїм майбутнім. Хоча чутки щодо його наступного клубу досі не пропали.

Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор розповів, де планує продовжити свою кар'єру, пише відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Його розмова з журналістами сталася відразу після перемоги "Реала" над "Зальцбургом" у Лізі чемпіонів. Під час розмови він чітко відповів на поставлені запитання.

🚨🤍 Vinicius Jr after Saudi reports: “My future? Real Madrid!”.



“101 goals with my dream club. I came as a child and being able to enter the history of this club makes me the happiest person in the world”.



“Thanks to all my mates for helping me reach this number. Hala Madrid”. pic.twitter.com/xZzwj5hHwR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

Що сказав Вінісіус

"Моє майбутнє? Реал Мадрид!", — підкреслив він.

Гравець нагадав, що прийшов до клубу ще дитиною, "і можливість увійти в історію цього клубу робить мене найщасливішою людиною на землі".

Вінісіус також подякував друзям за те, що допомогли йому досягнути цифри у 101 гол за "Реал".

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