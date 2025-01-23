Стало известно, куда перейдет Винисиус Жуниор — детали

Игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Фото: instagram.com/vinijr

Один из лидеров мадридского "Реала", похоже, определился со своим будущим. Хотя слухи относительно его следующего клуба до сих пор не пропали.

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, где планирует продолжить свою карьеру, пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также:

Его разговор с журналистами произошел сразу после победы "Реала" над "Зальцбургом" в Лиге чемпионов. Во время разговора он четко ответил на поставленные вопросы.

🚨🤍 Винисиус-младший после сообщений из Саудовской Аравии: “Мое будущее? Реал Мадрид!"”.



“101 цель с клубом моей мечты. Я пришел в детстве и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком в мире”.



“Спасибо всем моим товарищам за то, что помогли мне достичь этой цифры. Хала Мадриду”. pic.twitter.com/xZzzwj5hHwR — Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 23 января 2025

Что сказал Винисиус

"Мое будущее? Реал Мадрид!", — подчеркнул он.

Игрок напомнил, что пришел в клуб еще ребенком, "и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком на земле".

Винисиус также поблагодарил друзей за то, что помогли ему достичь цифры в 101 гол за "Реал".

Напомним, Владимир Кличко объяснил, планирует ли возвращаться на ринг.

Французский ПСЖ шокировал наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу.

"Ливерпуль" нашел замену для лидера клуба.

Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг уже в этом году.