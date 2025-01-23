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Винисиус назвал клуб, в котором будет играть в следующем сезоне

23 января 2025 12:52
Александр Ильющенков - Редактор
Стало известно, куда перейдет Винисиус Жуниор — детали
Игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Фото: instagram.com/vinijr
Александр Ильющенков - Редактор

Один из лидеров мадридского "Реала", похоже, определился со своим будущим. Хотя слухи относительно его следующего клуба до сих пор не пропали.

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, где планирует продолжить свою карьеру, пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Его разговор с журналистами произошел сразу после победы "Реала" над "Зальцбургом" в Лиге чемпионов. Во время разговора он четко ответил на поставленные вопросы.

Что сказал Винисиус

"Мое будущее? Реал Мадрид!", — подчеркнул он.

Игрок напомнил, что пришел в клуб еще ребенком, "и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком на земле".

Винисиус также поблагодарил друзей за то, что помогли ему достичь цифры в 101 гол за "Реал".

Напомним, Владимир Кличко объяснил, планирует ли возвращаться на ринг.

Французский ПСЖ шокировал наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу. 

"Ливерпуль" нашел замену для лидера клуба.

Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг уже в этом году.

спорт футбол Реал Мадрид Винисиус Жуниор спортсмены

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