Олександр Назаренко з Полісся може перейти в Трабзонспор

Олександр Назаренко. Фото: "Полісся"

У Турецьку Суперлігу в Трабзон може переїхати ще один топовий футболіст. Цього разу клуб намагається отримати гравця збірної України.

Турецький клуб хоче купити вінгера "Полісся" Олександра Назаренка, передає паблік Trabzonspor Haber 61.

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"Трабзонспор" в УПЛ шукає підсилення на позицію вінгера. Раніше клуб цікавився гравцем "Шахтаря" Олександром Зубковим, але перемовини з "Шахтарем" йшли важко, оскільки пропозиція турків у розмірі 6 млн євро їх не влаштовувала.

Назаренко молодше Зубкова та дешевше. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця лише у 2 млн євро.

Назаренко цього сезону провів 20 матчів за "Полісся", в яких забив сім голів і віддав шість асистів.

Завдяки успішній грі цього сезону Назаренко дебютував за національну збірну України.

"Полісся" цього сезону знаходиться на п’ятій позиції в турнірній таблиці та відстає на чотири бали від "Кривбасу", який йде четвертим.

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