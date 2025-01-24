Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Таловеров будет играть в Англии — его подпишет известный клуб arrow

Таловеров будет играть в Англии — его подпишет известный клуб

24 января 2025 16:11
Александр Ильющенков - Редактор
Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в английской Премьер-лиге
Максим Таловеров в компании других украинских сборников. Фото: instagram.com/tal.04
Александр Ильющенков - Редактор

Один из игроков сборной Украины скоро может сменить клуб. Им активно интересуются в Англии.

Игрок австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет Sky Sports.

Читайте также:

На него уже нашелся покупатель. Этот клуб настроен серьезно.

Максим Таловеров во время игры
Игрок сборной Украины Максим Таловеров. Фото: instagram.com/tal.04

Куда может перейти Таловеров

Максим Таловеров попал "на радары" английского "Плимута". Клуб, который сейчас представляет Чемпионшип, уже ведет переговоры с ЛАСКом относительно полноценного трансфера украинца.

В этом сезоне Таловеров сыграл 20 поединков за ЛАСК, отметился одной голевой передачей.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Максима Таловерова составляет 2 миллиона евро.

Напомним, "Трабзонспор" планирует усилить состав еще двумя украинцами.

Супруги Усик посетили больницу, они помогают в ее восстановлении.

Английский "Ливерпуль" нашел игрока, который заменит форварда Мохамеда Салаха.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Футбол трансферы Максим Таловеров

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

17:12 ​​На Київщині лікар ВЛК брав гроші за статус "обмежено придатний"

17:00 Деньги украинцев попадут под лимиты — что изменится с 1 февраля

16:58 Рынок труда изменится – популярные профессии через 5 лет

16:56 Полиция показала видео в первые минуты после атаки РФ Запорожье

16:55 Дорогой город — что происходит с ценами на квартиры в Черновцах

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:34 Зеленский отметил разведчиков государственными наградами

16:31 Трамп обвинил Россию в краже чертежей гиперзвуковой ракеты

16:24 Мобилизация с 18 — Виталий Ким поддерживает позицию США

16:13 Десантники показали, как уничтожили колонны РФ на Курщине — видео

16:10 Большим пенсиям быть — что нужно для роста минимальных выплат

Срочная новость

17:12 ​​На Київщині лікар ВЛК брав гроші за статус "обмежено придатний"

17:00 Деньги украинцев попадут под лимиты — что изменится с 1 февраля

16:58 Рынок труда изменится – популярные профессии через 5 лет

16:56 Полиция показала видео в первые минуты после атаки РФ Запорожье

16:55 Дорогой город — что происходит с ценами на квартиры в Черновцах

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:34 Зеленский отметил разведчиков государственными наградами

16:31 Трамп обвинил Россию в краже чертежей гиперзвуковой ракеты

16:24 Мобилизация с 18 — Виталий Ким поддерживает позицию США

16:13 Десантники показали, как уничтожили колонны РФ на Курщине — видео

16:10 Большим пенсиям быть — что нужно для роста минимальных выплат

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать