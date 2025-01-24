Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в английской Премьер-лиге

Таловеров будет играть в Англии — его подпишет известный клуб
Один из игроков сборной Украины скоро может сменить клуб. Им активно интересуются в Англии.
Игрок австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет Sky Sports.
На него уже нашелся покупатель. Этот клуб настроен серьезно.
Куда может перейти Таловеров
Максим Таловеров попал "на радары" английского "Плимута". Клуб, который сейчас представляет Чемпионшип, уже ведет переговоры с ЛАСКом относительно полноценного трансфера украинца.
В этом сезоне Таловеров сыграл 20 поединков за ЛАСК, отметился одной голевой передачей.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Максима Таловерова составляет 2 миллиона евро.
Напомним, "Трабзонспор" планирует усилить состав еще двумя украинцами.
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