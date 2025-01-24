Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в английской Премьер-лиге

Максим Таловеров в компании других украинских сборников. Фото: instagram.com/tal.04

Один из игроков сборной Украины скоро может сменить клуб. Им активно интересуются в Англии.

Игрок австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет Sky Sports.

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Игрок сборной Украины Максим Таловеров. Фото: instagram.com/tal.04

Куда может перейти Таловеров

Максим Таловеров попал "на радары" английского "Плимута". Клуб, который сейчас представляет Чемпионшип, уже ведет переговоры с ЛАСКом относительно полноценного трансфера украинца.

В этом сезоне Таловеров сыграл 20 поединков за ЛАСК, отметился одной голевой передачей.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Максима Таловерова составляет 2 миллиона евро.

Напомним, "Трабзонспор" планирует усилить состав еще двумя украинцами.

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