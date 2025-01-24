Вихованець Шахтаря продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі

Таловєров гратиме в Англії — його підпише відомий клуб
Один із гравців збірної України скоро може змінити клуб. Ним активно цікавляться в Англії.
Гравець австрійського клубу ЛАСК Максим Таловєров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії, пише Sky Sports.
На нього вже знайшовся покупець. Цей клуб налаштований серйозно.
Куди може перейти Таловєров
Максим Таловєров потрапив "на радари" англійського "Плімута". Клуб, який зараз представляє Чемпіоншип, вже веде переговори з ЛАСКом щодо повноцінного трансферу українця.
Цього сезону Таловєров зіграв 20 поєдинків за ЛАСК, відзначився однією гольовою передачею.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість Максима Таловєрова становить 2 мільйони євро.
Нагадаємо, "Трабзонспор" планує посилити склад ще двома українцями.
Подружжя Усиків відвідали лікарню, вони допомагають у її відновленні.
Англійський "Ліверпуль" знайшов гравця, який замінить форварда Мохамеда Салаха.
Читайте Новини.LIVE!