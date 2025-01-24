Вихованець Шахтаря продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі

Максим Таловєров в компанії інших українських збірників. Фото: instagram.com/tal.04

Один із гравців збірної України скоро може змінити клуб. Ним активно цікавляться в Англії.

Гравець австрійського клубу ЛАСК Максим Таловєров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії, пише Sky Sports.

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Гравець збірної України Максим Таловєров. Фото: instagram.com/tal.04

Куди може перейти Таловєров

Максим Таловєров потрапив "на радари" англійського "Плімута". Клуб, який зараз представляє Чемпіоншип, вже веде переговори з ЛАСКом щодо повноцінного трансферу українця.

Цього сезону Таловєров зіграв 20 поєдинків за ЛАСК, відзначився однією гольовою передачею.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Максима Таловєрова становить 2 мільйони євро.

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