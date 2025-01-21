Попов став кандидатом на перехід у відомий європейський клуб

Денис Попов працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" продовжує отримувати запити щодо продажу гравців команди. Захисник збірної України Денис Попов теж може піти в іншу команду.

У "Динамо" поки немає заміни футболісту за позицією, але є пропозиція від відомого клубу, повідомляє Puskas Sport.

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Влітку 2025 року захисник "Динамо" Денис Попов може перейти в інший клуб. Контракт гравця з киянами закінчиться влітку 2025 року, і поки сторони не продовжили угоду. "Біло-сині" можуть або продати футболіста зараз, або відпустити його через п'ять місяців у статусі вільного агента.

Деніс Попов у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Куди може піти Попов

Турецький "Трабзонспор" продовжує працювати на українському трансферному ринку. Напередодні з'явилася інформація, що клуб придбав форварда донецького "Шахтаря" Данила Сікана. Раніше повідомлялося про інтерес "бордово-синіх" до Олександра Зубкова. Тепер стало відомо, що "Трабзонспор" претендує ще й на Дениса Попова.

У сезоні 2024/2025 захисник "Динамо" зіграв за київську команду 22 матчі у всіх турнірах і забив 2 голи. Його орієнтовна трансферна вартість становить 4 млн євро. Представники українського клубу поки що не коментували інформацію про інтерес "Трабзонспора" до Попова.

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