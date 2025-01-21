Попов став кандидатом на перехід у відомий європейський клуб

Ще один гравець збірної України може перейти в Трабзонспор
Керівництво київського "Динамо" продовжує отримувати запити щодо продажу гравців команди. Захисник збірної України Денис Попов теж може піти в іншу команду.
У "Динамо" поки немає заміни футболісту за позицією, але є пропозиція від відомого клубу, повідомляє Puskas Sport.
Влітку 2025 року захисник "Динамо" Денис Попов може перейти в інший клуб. Контракт гравця з киянами закінчиться влітку 2025 року, і поки сторони не продовжили угоду. "Біло-сині" можуть або продати футболіста зараз, або відпустити його через п'ять місяців у статусі вільного агента.
Куди може піти Попов
Турецький "Трабзонспор" продовжує працювати на українському трансферному ринку. Напередодні з'явилася інформація, що клуб придбав форварда донецького "Шахтаря" Данила Сікана. Раніше повідомлялося про інтерес "бордово-синіх" до Олександра Зубкова. Тепер стало відомо, що "Трабзонспор" претендує ще й на Дениса Попова.
У сезоні 2024/2025 захисник "Динамо" зіграв за київську команду 22 матчі у всіх турнірах і забив 2 голи. Його орієнтовна трансферна вартість становить 4 млн євро. Представники українського клубу поки що не коментували інформацію про інтерес "Трабзонспора" до Попова.
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